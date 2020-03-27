ICU закупила тести на коронавірус і реанімаційне обладнання в опорні київські лікарні

Група ICU підтримала ключові медичні заклади Києва, що знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, оскільки комплектація і можливості лікарень поки ще далекі від необхідних у разі пікових навантажень. ICU профінансувала постачання реанімаційного обладнання, витратних матеріалів для реанімації та єдиних точних тестів для діагностики коронавірусу в опорні лікарні Києва для дорослого населення, а також в перинатальний центр для вагітних.

«Зараз надзвичайно важливо забезпечити наших громадян доступом до максимальної кількості високоточних тестів в лікарнях, лікарів - захистити від зараження, допомогти їм впоратися з піковими навантаженнями. І не забувати закликати своїх співробітників і всіх знайомих дотримуватися карантину і берегти себе», - говорить про свої пріоритети співзасновник ICU Костянтин Стеценко.

Для Олександрівської міської клінічної лікарні, що приймає основний потік пацієнтів з підозрою на COVID-19, ICU придбала 200 додаткових тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР-тести). Це єдині точні тести на визначення коронавірусу.

Для міської лікарні №4 - однієї з трьох опорних київських лікарень, повністю перепрофільованих під лікування дорослих пацієнтів з COVID-19, ICU забезпечила 4750 одиниць реанімаційних витратних матеріалів: вірусобактеріальних фільтрів, дихальних контурів, ендотрахеальних трубок, кисневих масок і дренажних мішків.

Київський перинатальний центр, який приймає вагітних і породіль з вірусними інфекціями, отримав три реанімаційних

монітора all-in-one, які дозволяють стежити за всіма життєвими показниками пацієнтів в критичних станах.

«Важлива будь-яка підтримка, незалежно від суми. Ми закликаємо бізнес бути соціально відповідальним, допомагати медикам і населенню впоратися з цією бідою, щоб повернути життя країни в нормальне, здорове русло з мінімальними втратами», - підкреслює співзасновник групи Макар Пасенюк.