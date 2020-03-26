МКМС перейменували на Міністерство культури та інформполітики

МКМС перейменували на Міністерство культури та інформполітики

Офіційно
Укрінформ
Кабінет Міністрів України перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомлення про це оприлюднено в четвер, 26 березня, на офіційному сайті МКМС.

«23 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову № 238, згідно з якою Міністерство культури, молоді та спорту України перейменовано на Міністерство культури та інформаційної політики України», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики і Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною.

20 березня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.

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