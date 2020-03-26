МКМС перейменували на Міністерство культури та інформполітики

Кабінет Міністрів України перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомлення про це оприлюднено в четвер, 26 березня, на офіційному сайті МКМС.

«23 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову № 238, згідно з якою Міністерство культури, молоді та спорту України перейменовано на Міністерство культури та інформаційної політики України», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики і Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною.

20 березня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.