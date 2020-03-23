Вінницькі лікарні отримають захисні респіратори та швидкі тести на коронавірус

У суботу ввечері, 21 березня, до Вінниці прибули 10 тисяч респіраторів та 100 тестів, які здатні визначити, чи є в організмі людини коронавірус. Їх придбали для лікарень міста та області Володимир Гройсман та Сергій Моргунов за власні кошти. З понеділка засоби захисту та діагностики будуть розподілені між міськими та обласними лікарнями, частину респіраторів отримають і працівники поліції.

Наразі питання забезпечення медичних установ засобами захисту дуже актуальні. Через відсутність респіраторів та медичних масок у мережах продажу та спекулятивною ціновою політикою деяких підприємців, вони стали справжнім дефіцитом.

Тому медики кажуть, що хоча країна поки лише на порозі повномасштабної епідемії, ризики є щодня, і така допомога дуже цінна. Адже дозволить значно покращити захист медичного персоналу, який щодня контактує з людьми, на період епідемії.

10 тисяч респіраторів та 100 швидких тестів до 1-ї міської клінічної лікарні привіз голова наглядової ради ФГ «Подільська громада» Андрій Дручинський. Саме цим благодійним фондом днями було відкрито спецрахунок в рамках ініціативи екс-прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана «СтопВірус». Її підтримав і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. До спільної справи почали долучатись і представники вінницького бізнесу.

«Приємно, що окрім того, що ініціатори перерахували гроші, почав долучатись і бізнес. На рахунки вже надійшло більше 550 тис. грн. А сьогодні додатково Володимир Гройсман і Сергій Моргунов передали 10 тисяч респіраторів і 100 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Один такий респіратор коштує більше 50 грн, тому можна сказати, що це допомога ще на 500 - 600 тисяч гривень. Це – лише перші кроки. Сподіваємось, що і громада, і бізнес будуть підключатись до цієї справи. У «Подільській громаді» створена спеціальна наглядова рада тематичного фонду, до якої в тому числі входять лікарі та інфекціоністи. Саме за рекомендаціями цих людей будемо формувати список необхідних речей, щоб їх купувати і передавати тим медичним закладам, які будуть того потребувати», - сказав Андрій Дручинський.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи міської ради Олег Парфілов повідомив, що респіратори будуть розподілені між медичними установами міста та закладами обласного підпорядкування, а частину передадуть правоохоронним органам, які забезпечують громадський порядок у місті.

«В понеділок буде прийнято рішення по остаточному розподілу. Ці респіратори надійшли дуже своєчасно. Адже ми майже повністю використали той резерв марлевих пов’язок, який в нас залишався з 2009 року. Ми видали 85 тисяч по наших закладах. В нас залишилась невелика кількість, тому ці надходження дуже своєчасні, тим більше, що респіратори на порядок вищі по захисту, ніж звичайні марлеві пов’язки. Що стосується тестів – це вкрай вчасно і необхідно. Адже вони дозволять якісно діагностувати стан пацієнтів, а отже - зберегти життя вінничанам», - додає Олег Парфілов.