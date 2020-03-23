Вінниччина отримала 86 сучасних «швидких»

Голова облдержадміністрації Владислав Скальський, разом з вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, перебуваючи 21 березня в м. Калинівка передали 86 автомобілів швидкої допомоги, які вже розподілені по відділеннях екстреної медичної допомоги області. Це дозволить підвищити готовність медичних закладів до надання кваліфікованої допомоги та доставки пацієнтів до інфекційних відділень.

Голова ОДА зазначив, що задля пришвидшення процедури реєстрації «швидких», з обласного бюджету були виділені додаткові кошти.

Нагадаємо: на виконання Постанови КМУ від 22.05.2019 № 425 виділено з державного бюджету кошти на умовах співфінансування з місцевого бюджету на придбання 86 санітарних автомобілів: «Тепер можна сказати, що завдяки цій програмі, парк автомобілів швидкої допомоги в області буде значно оновлено. Це сучасні «швидкі», які дозволять проводити невідкладні складні маніпуляції, включаючи реанімаційні заходи»,- підкреслив Владислав Скальський.

35 автомобілів від загальної кількості призначено для потреб м. Вінниці. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов: «Це 14 реанімобілів та 21 "швидка", що обладнані всім необхідним для порятунку життя людей. Завдяки цьому Вінницька станція екстреної медичної допомоги повністю оновить свій автопарк».

На думку директора Вінницького обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Анатолія Пірникози, «це дійсно дуже велика допомога. Медичні працівники без обладнання мало чого варті, а при підтримці в оснащенні за 2-3 роки наш центр вийде на рівень європейських країн».

Варто зазначити, що з отриманих автомобілів – 62 типу В, які оснащені всім необхідним сучасним медичним обладнанням, а саме: дефібрилятор-монітор, пульсоксиметр портативний, електрокардіограф багатоканальний, небулайзер, монітор тиску крові, апарат дихальний АМБУ, а також засоби для проведення інфузій, засоби іммобілізації та перенесення хворих тощо.

Реанімобілів отримано 24 одиниці, це «швидкі» типу С, оснащені аналогічним обладнанням, як в автомобілях типу В, але додатково мають в своїй комплектації транспортний апарат ШВЛ та капнограф.

Кожен автомобіль обладнаний GPS-трекерами для визначення місця знаходження бригади як найближчої до пацієнта.

Всього область отримала замовлену кількість автомобілів на загальну суму 191 млн. 640 тис. грн (Субвенція – 143 730,0 тис грн, обласний бюджет та м. Вінниця 47 910,0 тис грн).

Для постановки на облік отриманих автомобілів з обласного бюджету виділено 9 089,2 тис грн на реєстрацію, страхування та пенсійні відрахування.

На території Вінницької області надання екстреної медичної допомоги здійснюється 8 станціями екстреної медичної допомоги, в структуру яких входять 22 відділення екстренки. Також, на території області функціонує 31 пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги.

В області щодня працює 119 бригад. У структурі бригад екстреної медичної допомоги переважає кількість фельдшерських, їх сформовано 69.