Засновник ICU Костянтин Стеценко — персона року фондового ринку України

Один із засновників фінансової групи ICU Костянтин Стеценко названий "Персоною року фондового ринку" за результатами опитування читачів та редакції авторитетного видання Stockworld.

В голосуванні взяли участь понад 1300 учасників фінансового ринку.

"2019 рік продемонстрував, що український ринок може бути цікавим міжнародним інвесторам. Інвестиції нерезидентів на початок 2020 року досягли небачених раніше $5 млрд. Головне завдання зараз — утримати цей інтерес в умовах кризи, що насувається на нас у 2020 році. Це буде справжнім випробування, зокрема, для низьколіквідного українського вторинного ринку держоблігацій. Ми докладатимемо максимум зусиль, щоб авторитет України як надійного гравця міжнародних боргових ринків лише зростав", - прокоментував співзасновник ICU.

Костянтин Стеценко — один з найавторитетніших фахівців з торгівлі державними облігаціями та управління активами в Україні.

З моменту заснування ICU Костянтин відповідав за торговий напрям діяльності групи. Під його керівництвом компанія стала лідером ринку торгівлі державними облігаціями України вже через рік після заснування та зберігає цю позицію вже понад десятиліття. За останніми наявними офіційними даними, у 2018 році ICU провела угод з ОВДП на суму близько 60 млрд грн — це близько 25% всього біржового ринку ОВДП.

Костянтин Стеценко розпочинав свою кар'єру в УкрСиббанку, де керував напрямком управління активами, та в ING Bank, де очолював торгівлю цінними паперами. Разом із декількома колегами з ING він заснував групу ICU, яка спеціалізується на торгівлі держборгом, управлінні пенсійними та іншими активами, а також надає інвестиційно-банківські послуги та має портфоліо венчурних та промислових інвестицій. Наразі Стеценко є акціонером вже міжнародної групи ICU.

Нагадаємо, що у 2019 році ICU відкрила в Києві офіс для обслуговування клієнтів фізичних осіб, а також під'єдналася до системи BankID.

ICU - міжнародна фінансова група, що спеціалізується на управлінні активами в загальному розмірі понад 500 млн доларів США і торговельних операціях на ринках капіталу.

Фото: ICU