Головні принципи оптимізації сайту

Чітко визначена структура сайту полегшує роботу сканерів пошукових систем, а це означає кращу індексацію та більше шансів на досягнення найвищого рейтингу. Із впровадженням штучного інтелекту в алгоритм рейтингу Google, голосового пошуку та першочергової індексації для мобільних пристроїв, структура інтернет-ресурсу набула більшого значення, ніж будь-коли. Розкрутка сайту неможлива без урахування цих моментів.

Правильна структура сайту — це важливо

Структура веб-сайту, блогу чи магазину електронної комерції є дуже важливою як із точки зору SEO, так і з огляду на комфорт використання. Це повинно бути зручним для легкої орієнтації користувачів і швидкості завантаження. Принципово, аби структура слугувала своєму призначенню: залучати нових клієнтів, отримувати більше підписників електронної пошти, здійснювати продаж, отримувати прибуток від реклами або просто представляти інформацію найкращим чином.

Структура сайту та СЕО

Чітко визначена структура сайту важлива для SEO з трьох основних причин.

По-перше, це допомагає пошуковим системам краще зрозуміти вміст сайту чи блогу та у свою чергу значно впливатиме на ранжування ресурсу у пошуку. А спосіб роботи пошукових систем такий:

відкривають веб-сайт в інтернеті;

починають сканувати домашню сторінку, а потім переходити з усіх посилань звідти;

намагаються з’ясувати структуру сайту, щоб краще зрозуміти, як пов’язані ваші сторінки або публікації та які сторінки сайту цінніші за інші для користувача.

По-друге, хороша структура збільшує шанси сайту на отримання посилань у пошуку Google. Посилання на ресурс наведені під описом фрагмента в результатах пошуку Google, які вказують на інші сторінки веб-сайту. Вони є прекрасним способом зробити пошукові списки більш помітними та збільшити показник CTR, кліки за рейтингом.

По-третє, добра структура забезпечує вдоволення користувачів та знижує показник відмов. Коефіцієнт відмов — це показник, який вказує, скільки людей, які перебувають на веб-сторінці, залишають ресурс, не взаємодіючи зі сторінкою чи сайтом. Високий показник відмов поганий для SEO.

Фактична структура сайту тісно пов'язана з типом контенту, який пропонує веб-сайт. Якщо ми поділимо типи веб-сайтів на групи, отримаємо чотири основні:

блоги;

корпоративні сайти;

новинні сайти;

сайти електронної комерції.

Враховуючи це, якщо запускається новий веб-сайт, легко спланувати його структуру заздалегідь. На жаль, цей крок не помічають багато веб-дизайнерів та веб-майстрів.