Розпочалася реалізація проєкту «Велике будівництво». Інфографіка

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом і здійснюється спільними зусиллями держави і місцевих громад під операційним керівництвом Кабінету міністрів. У роботі над проєктом задіяні міністерства громад і територій, інфраструктури, освіти і науки, охорони здоров‘я, культури. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з основною інформацією про проєкт.

Суть проєкту – у масштабній розбудові якісної інфраструктури України включно з дорогами та соціально важливими об’єктами такими, як школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони.

Основна задача проєкту — будівництво чи реконструкція 6,5 тис. км доріг, 236 шкіл, 155 дитсадків, 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів, 422 медичних амбулаторій, 169 спорткомплексів по всій країні.