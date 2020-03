Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2019» в номінації «Регіональний лідер року»

Юрій ГУСЄВ

Голова Херсонської обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук, доцент.

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Спорудження нових тимчасових КПВВ «Чонгар» та КПВВ «Каланчак»; Проведення відкритого міжнародного конкурсу пілотного проекту концесії Херсонського морського торговельного порту та запуск перельотів лоукост-операторів з Міжнародного аеропорту «Херсон»; Зростання Валового Регіонального Продукту Херсонщини на 3% та перевиконання обласного бюджету за результатами 2019 року.

Три головні події 2019 року за Вашою версією: Обрання Президентом України Володимира Зеленського; Дострокові вибори до Верховної Ради України; Формування нової команди Уряду та голів ОДА.

Ваш життєвий девіз: Служити Богові, Україні, родині і людям, постійно розвиваючись і вносячи внесок у розвиток людства!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Президентом України.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Побудувати нову сучасну бібліотеку.

Бути сьогодні успішним – це… бути корисним державі та суспільству.

Ваш улюблений афоризм? «We make a living by what we get, but we make a life by what we give» Winston Churchill.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим регіональним лідером? (на прикладах з усього світу) Мене надихає приклад Махатми Ганді, але це лідер глобального, а не регіонального рівня.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Консолідація, комунікація та кооперація усіх частин суспільства, а також центральної, місцевої влади та органів місцевого самоврядування.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя у родині, людському спілкуванні та досягненні конкретних результатів для розвитку суспільства.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Зроблю ще більше корисного».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Заздрість – це почуття, яке мені не близьке. Є багато прикладів людей, чий життєвий шлях і вчинки мене надихають, але це не про заздрість.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Емоційність.

Чи є у Вас улюблена книга? Їх кілька. Це, безумовно, Біблія, але також книга Лі Куан Ю «З третього світу у перший».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Махатма Ганді, Нельсон Мандела, Уінстон Черчілль.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Що би воно символізувало? Висячі Сади Семіраміди. Вони б символізували неймовірну природу Херсонщини.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Ольга, на честь своєї коханої дружини.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? На Херсонщину і показав би йому Асканія-Нова, рожеве озеро, найбільшу пісчану пустелю Олешківські піски, Арабатську стрілку та багато інших неймовірних красот Херсонської області.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення і, можливо, найбільші помилки, ще попереду.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Біг, шахи та прогулянки з родиною.

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

Голова Вінницької обласної державної адміністрації

Три головні події 2019 року за Вашою версією: Перехід на посаду голови ОДА; Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030; Бренд міста Вінниця.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: 1.Головне не те, що видно, а те що є насправді; 2. Невдах ніхто не любить; 3. Називайте речі своїми іменами.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Починав з художника, після цього... був льотчиком, після був музикантом, а тоді....дитинство закінчилось!

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Я вже частково дійшов до цієї мрії. Нещодавно мав нагоду політати на тренажері «Боїнг 737». Це була мрія. Завжди хотів бути льотчиком як мій дядько.

Говорячи слово УСПІХ, який зміст ви в нього вкладаєте? Для мене особисто - це отримувати задоволення від результату якого досягаєш!

Ваш улюблений афоризм? «Многие знания умножают скорбь».

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Досягненнями та результатами за останні 5 років.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим регіональним лідером? (на прикладах з усього світу) Якщо мова йде про регіон, безумовно, це - Сінгапур. Якщо ж людина - Барак Обама.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Відсутність компетенції, для того щоб використовувати всі переваги реформи децентралізації. І цю компетенцію однозначно потрібно виховувати.

Якщощастя не в грошах, то в чому? Насправді, щасливі люди ті, які не приділяють багато уваги здоров’ю, але не мають з цим проблем.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... зможу подолати ще більшу відстань!».

Кому в цьомужитті Ви заздрите? Своїм опонентам, бо проти них грає людина з принципами.

Яка риса характеру – Ваш головнийнедолік? Перфекціонізм.

Чи є у Вас улюблена книга? Перельман «Занимательная физика», обожнююїї з дитинства! Заносив її до дірок, вона 52-го року видання!

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б булийогосучасником? Черчілль.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Що би воно символізувало? Краще зробити все необхідне, щоб 8 чудо з’явилось у нас!

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Мерилена. В честь дружини та дочки!

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви йогозапросили на екскурсію? Це був би велотур по Вінницькій області... наприклад, поїхали б в Іванів!

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення - мабуть те, що де б не працював, завжди залишав місце роботи з добрим слідом та гарними стосунками з людьми. Найбільша помилка - коли отримав свій перший бонус в міжнародній компанії, не купив на усі гроші акції Apple.

Яке зайняттядля Вас - найкращий відпочинок? Навушники та прогулянка велосипедом.