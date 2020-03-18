На Вінниччині через карантин перенесли проведення сесії обласної ради до завершення обмежувальних заходів і обмежили доступ в адмінбудівлю облради і ОДА.

Про це повідомляє відділ аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради.

«Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з урахуванням рішення Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року, Правил пропускного режиму до приміщень обласної державної адміністрації та обласної Ради, затверджених 16 березня 2020 року головою облдержадміністрації Владиславом Скальським та головою обласної Ради Анатолієм Олійником, з метою запобігання розповсюдженню на території області коронавірусної інфекції (COVID-19) повідомляємо, що проведення чергової 43 сесії обласної Ради 7 скликання переноситься до закінчення, встановленого Кабінетом Міністрів України, карантину», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, до 3 квітня обмежується допуск до адміністративного будинку і службових приміщень обласної ради та обласної державної адміністрації усіх осіб, крім депутатів облради, працівників обласної ради та обласної державної адміністрації.

Засідання постійних комісій, депутатських груп, фракцій, нарад обласної ради транслюються в онлайн-режимі на офіційному сайті облради та проводяться без безпосереднього допуску до адміністративного будинку та службових приміщень обласної ради та обласної державної адміністрації, запрошених на ці засідання. Допуск на засідання постійних комісій, депутатських груп, фракцій мають виключно депутати, працівники облрради та обласної державної адміністрації і доповідачі з питань, внесених на розгляд цих засідань.

Журналістам та технічним працівники під час онлайн-трансляцій цих засідань дозволили перебування тільки у пресцентрі ОДА.