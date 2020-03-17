В Італії знайшли ліки, що допомагають хворим з коронавірусом - ЗМІ

В Італії виявили, що у терапії хворих з коронавірусом допомагають ліки, які зазвичай застосовували при лікуванні ревматоїдного артриту.

Про це повідомляє tg24.sky.it.

"Наразі не існує ні ліків від коронавірусу Sars-CoV-2, ні вакцин, однак засіб, що зазвичай використовується для боротьби з ревматоїдним артритом та при терапії злоякісних пухлин, виявився ефективним у лікуванні тяжкої пневмонії, спричиненої вірусом Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Випробування медичного засобу Точілізумаб вже відбулися у кількох медичних закладах Італії.

"Цей засіб сьогодні використовують для лікування іншої хвороби, проте механізм його дії може бути ефективним у лікуванні клінічних проявів коронавірусу", - пояснив журналістам Сільвіо Брусаферро з Національної служби охорони здоров'я Італії.

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Як пояснив лікар-онколог Паоло Асьєрто, використання Точілізумабу дозволяє пацієнтам хворим на коронавірус відновити дихальну функцію.

"Точілізумаб впливає на запалення, а не на вірус", – уточнив лікар.

В Італії вже почали лікувати цим засобом двох пацієнтів у суботу, і отримані результати спонукали лікарів до використання засобу для лікування двох інших людей з коронавірусом.

Зараз італійські медики вивчають можливість проведення масштабних експериментів щодо застосування Точілізумабу як ліків від Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 186 975 інфікованих осіб, з них одужали - 80 842 осіб, померли – 7 477.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.