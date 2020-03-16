Обмежувальні заходи в Києві. Інфографіка

Обмежувальні заходи в Києві. Інфографіка

Укрінформ
У Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.

З 17 березня у Києві максимально обмежується:

  • пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України
  • проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян
  • робота закладів громадського харчування

Не працюватимуть:

  • заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари
  • торговельні центри
  • спортивні комплекси і зали
  • заклади побутового обслуговування населення
  • СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони тощо
  • розважальні заклади, дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби

Працюватимуть:

  • продуктові та господарські магазини
  • аптеки
  • АЗС
  • банки та банкомати
більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-