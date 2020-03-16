Обмежувальні заходи в Києві. Інфографіка

У Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.

З 17 березня у Києві максимально обмежується:

пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян

робота закладів громадського харчування

Не працюватимуть:

заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари

торговельні центри

спортивні комплекси і зали

заклади побутового обслуговування населення

СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони тощо

розважальні заклади, дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби

Працюватимуть: