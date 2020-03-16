Обмежувальні заходи в Києві. Інфографіка
Укрінформ
У Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.
З 17 березня у Києві максимально обмежується:
- пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України
- проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян
- робота закладів громадського харчування
Не працюватимуть:
- заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари
- торговельні центри
- спортивні комплекси і зали
- заклади побутового обслуговування населення
- СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони тощо
- розважальні заклади, дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби
Працюватимуть:
- продуктові та господарські магазини
- аптеки
- АЗС
- банки та банкомати