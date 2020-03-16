«Екологічні та санітарні експерти готові взяти участь у підготовці місць обсервації» - Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу

«У ситуації, коли система СЕС зруйнована, екологічні та санітарні експерти, які працюють у галузі будівельної експертизи, можуть фахово працювати у підготовці будівель до прийому потенційних хворих на COVID-19 та місць обсервації», - заявив Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України та незалежної експертизи ПРОЕКСП.

На думку керівника ПРОЕКСП, далеко не всі приміщення, котрі пропонують сьогодні очільники райдержадміністрацій на випадок госпіталізації чи обсервації хворих, підходять для цієї мети. «За останні роки набуло чинності чимало нових ДБН (державних будівельних норм), здебільшого вони пов’язані з безпекою експлуатації. Сьогодні приміщень, що стовідсотково відповідають цим вимогам – вкрай мало», - пояснює Віктор Лещинський.

Експертне співтовариство готове підставити плече владі, державі і – головне – громадянам, аби надання допомоги відбувалось у безпеці і було якісним.

«Перш за все Національний експертно-будівельний альянс України має відмінно підготовлених сертифікованих експертів з екології та санітарних норм, які мають знання з будівництва та медичну підготовку. Вони можуть надати суттєву допомогу у підготовці будівель для обсервації та лікування», - заявив Віктор Лещинський.

Президент НЕБАУ вважає актуальним й інвестиційний проєкт, який вже давно пропонують втілити партнери з КНР. Ситуація, в які Китай впорався з подоланням пандемії показала, що там є досвід та знання, критично важливі для України сьогодні.

«В такий час, як зараз всі повинні зробити що можуть для країни та людей», - вважає Віктор Лещинський.

Фото: НЕБАУ