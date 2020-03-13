Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ концертів

Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ концертів

Укрінформ

УВАГА!!! ПЕРЕНЕСЕННЯ КОНЦЕРТІВ!!!

Шановні слухачі!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

(з 12 березня по 03 квітня 2020 року)

Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ наступних концертів:

12 березня -  концерт Національного академічного оркестру народних       

                        інструментів України (солістка – В. Андрєєва) – на   06 червня;

13 березня -  концерт абонементу № 6 «Музика для струнних» - на   07 травня;

14 березня -  концерт абонементу № 7 «Мистецтво фортепіанної гри» - на   17 травня;

15 березня -  дитячі абонементи № 11 та № 2 - на    24 травня;

16 березня -  концерт циклу «Київ аккордеон фест» - на   15 червня;

18 березня – концерт-присвята М. Рильському – на   04 червня;

19 березня – концерт учнів КССМШ імені М.В. Лисенка – на   01 червня;

20 березня – концерт абонементу № 10 «Симфонічний вимір» - на   16 жовтня;

22 березня – концерт учнів ДМШ № 10 – на   18 квітня;

24 березня – концерт учнів ДМШ № 5 – на   09 травня;

27 березня – концерт циклу «Соколов +…» - на    22 квітня;

29 березня – дитячі абонементи № 4 та № 9 – на   03 травня;

02 квітня    –  концерт Національного академічного духового оркестру – на 06 квітня.

Квитки на перенесені концерти дійсні.

В разі необхідності повернення коштів за придбані квитки на перенесені концерти, звертайтесь до каси філармонії або до партнера 

з розповсюдження електронних квитків Kontramarka.ua за телефоном 0-800 305-025

Квиткова каса Національної філармонії працює за наступним графіком:

З 10:00 до 19:00 без вихідних.

Перерва з 14:00 до 15:00

Тел. 044 278-16-97; 044 270-59-04 

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