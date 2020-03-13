Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ концертів

УВАГА!!! ПЕРЕНЕСЕННЯ КОНЦЕРТІВ!!!

Шановні слухачі!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

(з 12 березня по 03 квітня 2020 року)

Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ наступних концертів:

12 березня - концерт Національного академічного оркестру народних

інструментів України (солістка – В. Андрєєва) – на 06 червня;

13 березня - концерт абонементу № 6 «Музика для струнних» - на 07 травня;

14 березня - концерт абонементу № 7 «Мистецтво фортепіанної гри» - на 17 травня;

15 березня - дитячі абонементи № 11 та № 2 - на 24 травня;

16 березня - концерт циклу «Київ аккордеон фест» - на 15 червня;

18 березня – концерт-присвята М. Рильському – на 04 червня;

19 березня – концерт учнів КССМШ імені М.В. Лисенка – на 01 червня;

20 березня – концерт абонементу № 10 «Симфонічний вимір» - на 16 жовтня;

22 березня – концерт учнів ДМШ № 10 – на 18 квітня;

24 березня – концерт учнів ДМШ № 5 – на 09 травня;

27 березня – концерт циклу «Соколов +…» - на 22 квітня;

29 березня – дитячі абонементи № 4 та № 9 – на 03 травня;

02 квітня – концерт Національного академічного духового оркестру – на 06 квітня.

Квитки на перенесені концерти дійсні.

В разі необхідності повернення коштів за придбані квитки на перенесені концерти, звертайтесь до каси філармонії або до партнера

з розповсюдження електронних квитків Kontramarka.ua за телефоном 0-800 305-025

Квиткова каса Національної філармонії працює за наступним графіком:

З 10:00 до 19:00 без вихідних.

Перерва з 14:00 до 15:00

Тел. 044 278-16-97; 044 270-59-04