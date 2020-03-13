Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ концертів
УВАГА!!! ПЕРЕНЕСЕННЯ КОНЦЕРТІВ!!!
Шановні слухачі!
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
(з 12 березня по 03 квітня 2020 року)
Національна філармонія України повідомляє про ПЕРЕНЕСЕННЯ наступних концертів:
12 березня - концерт Національного академічного оркестру народних
інструментів України (солістка – В. Андрєєва) – на 06 червня;
13 березня - концерт абонементу № 6 «Музика для струнних» - на 07 травня;
14 березня - концерт абонементу № 7 «Мистецтво фортепіанної гри» - на 17 травня;
15 березня - дитячі абонементи № 11 та № 2 - на 24 травня;
16 березня - концерт циклу «Київ аккордеон фест» - на 15 червня;
18 березня – концерт-присвята М. Рильському – на 04 червня;
19 березня – концерт учнів КССМШ імені М.В. Лисенка – на 01 червня;
20 березня – концерт абонементу № 10 «Симфонічний вимір» - на 16 жовтня;
22 березня – концерт учнів ДМШ № 10 – на 18 квітня;
24 березня – концерт учнів ДМШ № 5 – на 09 травня;
27 березня – концерт циклу «Соколов +…» - на 22 квітня;
29 березня – дитячі абонементи № 4 та № 9 – на 03 травня;
02 квітня – концерт Національного академічного духового оркестру – на 06 квітня.
Квитки на перенесені концерти дійсні.
В разі необхідності повернення коштів за придбані квитки на перенесені концерти, звертайтесь до каси філармонії або до партнера
з розповсюдження електронних квитків Kontramarka.ua за телефоном 0-800 305-025
Квиткова каса Національної філармонії працює за наступним графіком:
З 10:00 до 19:00 без вихідних.
Перерва з 14:00 до 15:00
Тел. 044 278-16-97; 044 270-59-04