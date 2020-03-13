Національна філармонія України повідомляє про ВІДМІНУ концертів
УВАГА!!! ВІДМІНА КОНЦЕРТІВ!!!
Шановні слухачі!
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
(з 12 березня по 03 квітня 2020 року)
Національна філармонія України повідомляє про ВІДМІНУ наступних концертів:
17 березня – концерт Національного академічного симфонічного оркестру України;
21 березня – концерт учнів ДМШ № 28;
23 березня – концерт Київського камерного оркестру;
25 березня – поетичний кіноконцерт – М. Вінграновський;
29 березня – концерт НКА «Київські солісти;
31 березня - концерт Національного академічного симфонічного оркестру України;
01 квітня - концерт Київського камерного оркестру;
22 квітня – французький квартет
Всі квитки на відмінені концерти приймає квиткова каса філармонії до дати відповідного концерту.
Квиткова каса Національної філармонії працює за наступним графіком:
З 10:00 до 19:00 без вихідних.
Перерва з 14:00 до 15:00
Тел. 044 278-16-97; 044 270-59-04