Національна філармонія України повідомляє про ВІДМІНУ концертів

УВАГА!!! ВІДМІНА КОНЦЕРТІВ!!!

Шановні слухачі!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

(з 12 березня по 03 квітня 2020 року)

Національна філармонія України повідомляє про ВІДМІНУ наступних концертів:

17 березня – концерт Національного академічного симфонічного оркестру України;

21 березня – концерт учнів ДМШ № 28;

23 березня – концерт Київського камерного оркестру;

25 березня – поетичний кіноконцерт – М. Вінграновський;

29 березня – концерт НКА «Київські солісти;

31 березня - концерт Національного академічного симфонічного оркестру України;

01 квітня - концерт Київського камерного оркестру;

22 квітня – французький квартет

Всі квитки на відмінені концерти приймає квиткова каса філармонії до дати відповідного концерту.

Квиткова каса Національної філармонії працює за наступним графіком:

З 10:00 до 19:00 без вихідних.

Перерва з 14:00 до 15:00

Тел. 044 278-16-97; 044 270-59-04