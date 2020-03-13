Національна філармонія України повідомляє про ВІДМІНУ концертів

Національна філармонія України повідомляє про ВІДМІНУ концертів

Укрінформ

УВАГА!!! ВІДМІНА КОНЦЕРТІВ!!!

Шановні слухачі!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 

(з 12 березня по 03 квітня 2020 року) 

Національна філармонія України повідомляє про  ВІДМІНУ наступних концертів:

17 березня – концерт Національного академічного симфонічного оркестру України;

21 березня – концерт учнів ДМШ № 28;

23 березня – концерт Київського камерного оркестру;

25 березня – поетичний кіноконцерт – М. Вінграновський;

29 березня – концерт НКА «Київські солісти;

31 березня -  концерт Національного академічного симфонічного оркестру України;

01 квітня     - концерт Київського камерного оркестру;

22 квітня    – французький квартет

Всі квитки на відмінені концерти приймає квиткова каса філармонії до дати відповідного концерту.

Квиткова каса Національної філармонії працює за наступним графіком:

З 10:00 до 19:00 без вихідних.

Перерва з 14:00 до 15:00

Тел. 044 278-16-97; 044 270-59-04 

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