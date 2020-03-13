COVID-19 в Україні. Інфографіка

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні - 3. Перший випадок був зафіксований 29 лютого. Хворий госпіталізований 29 лютого, пацієнт ізольований, його стан задовільний. Інші два випадки зафіксовані 12 березня - у жінки пенсійного віку з Житомирської області (сьогодні стало відомо, що пенсіонерка померла) та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.

Україна закупила тест-систему в німецького виробника, сертифікованого ВООЗ для виявлення нового коронавірусу. Реагенти у складі тест-системи дозволяють провести лабораторну діагностику нового коронавірусу для близько 1000 людей. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

Планується закупити 19 600 упаковок експрес-тестів, це дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

У подальшому планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ.

Тривалість тесту: до отримання результату проходить орієнтовно 5-6 годин.

Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Рішення щодо дослідження приймають лікарі. Вони мають чіткий алгоритм дій. У 9 регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на COViD-19.

Зокрема, тест-системи вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя, Чернівців. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ.

КАРАНТИН

Згідно з Постановою Кабміну, карантин в навчальних закладах встановлено з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України.

Ми діємо на випередження та вводимо карантин в навчальних закладах та обмежувальні протиепідемічні заходи.

Профілактика зараження є дешевшою та ефективнішою, ніж лікування.

Наше найголовніше завдання не допустити поширення коронавірусної інфекції на території України.

Заборонено:

Відвідування закладів освіти (школи, вузи, коледжі, дитячі садки) її здобувачами.

Проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб.

Дозволено:

Проведення заходів державної необхідності.

Допускається проведення спортивних заходів, без глядачів.

Рекомендації:

Закликаємо бути свідомими та для запобігання поширення нового коронавірусу утримуватись від відвідування громадських місць та масових заходів - кафе, вистави, концерти, кінотеатри, ТРЦ.

За можливості, забезпечити умови для дистанційної роботи працівників, мінімізувати переміщення громадським транспортом.

Керівникам установ та організацій забезпечити на місцях умови для дотримання санітарно- гігієнічних норм, дезінфікування.

Під час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за власним здоров’ям та за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.

Якщо ви повернулися із країни, де було виявлено COVID-19, забезпечте самоізоляцію на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).

Звертаємось до всіх відповідних державних служб забезпечити дотримання усіх необхідних процедур та норм для проходження карантину.

СИТУАЦІЯ У СВІТІ

125 країн світу зіштовхнулись з COVID-19.

Наразі у світі зареєстровано 128 884 випадків інфікування новим короновірусом. З них одужало:

68 654, активні захворювання 55 501, летальні випадки 4 729.

В Італії введений карантин із закриттям кордонів та обмеження пересування громадян по території держави.

В низці країн, такі як: США, Ізраїль, Саудівська Аравія, Іран, Египет закриті кордони для іноземних туристів, які подорожували країнами, де зафіксований спалах COVID-19, а також для громадян Китаю.

Польща, Чехія, Австрія та інші країни Європи, де існує постійний потік пересування туристів з Італії, ввели санітарний контроль на своїх кордонах.

Італія посідає перше місце по кількості зараженого населення країни. Франція посіла друге місце в списку інфікованих країн Європи.

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПАНДЕМІЯ

11 березня, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що COVID-2019 можна охарактеризувати як пандемію.

Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації міжнародного масштабу.

ВООЗ закликав держави-члени до:

1. Активізації обміну відповідною науково-дослідною інформацією.

2. Підтримки боротьби зі спалахом вірусу на найвищому політичному рівні кожної країни.

3. Навчання населення, розширення спостереження, виявлення, ізоляції та лікування кожного випадку, відслідковування контактів.