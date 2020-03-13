COVID-19 в Україні. Інфографіка
СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні - 3. Перший випадок був зафіксований 29 лютого. Хворий госпіталізований 29 лютого, пацієнт ізольований, його стан задовільний. Інші два випадки зафіксовані 12 березня - у жінки пенсійного віку з Житомирської області (сьогодні стало відомо, що пенсіонерка померла) та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.
Україна закупила тест-систему в німецького виробника, сертифікованого ВООЗ для виявлення нового коронавірусу. Реагенти у складі тест-системи дозволяють провести лабораторну діагностику нового коронавірусу для близько 1000 людей. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.
Планується закупити 19 600 упаковок експрес-тестів, це дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.
У подальшому планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ.
Тривалість тесту: до отримання результату проходить орієнтовно 5-6 годин.
Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Рішення щодо дослідження приймають лікарі. Вони мають чіткий алгоритм дій. У 9 регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на COViD-19.
Зокрема, тест-системи вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя, Чернівців. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ.
КАРАНТИН
Згідно з Постановою Кабміну, карантин в навчальних закладах встановлено з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України.
Ми діємо на випередження та вводимо карантин в навчальних закладах та обмежувальні протиепідемічні заходи.
Профілактика зараження є дешевшою та ефективнішою, ніж лікування.
Наше найголовніше завдання не допустити поширення коронавірусної інфекції на території України.
Заборонено:
Відвідування закладів освіти (школи, вузи, коледжі, дитячі садки) її здобувачами.
Проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб.
Дозволено:
Проведення заходів державної необхідності.
Допускається проведення спортивних заходів, без глядачів.
Рекомендації:
- Закликаємо бути свідомими та для запобігання поширення нового коронавірусу утримуватись від відвідування громадських місць та масових заходів - кафе, вистави, концерти, кінотеатри, ТРЦ.
- За можливості, забезпечити умови для дистанційної роботи працівників, мінімізувати переміщення громадським транспортом.
- Керівникам установ та організацій забезпечити на місцях умови для дотримання санітарно- гігієнічних норм, дезінфікування.
- Під час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за власним здоров’ям та за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.
- Якщо ви повернулися із країни, де було виявлено COVID-19, забезпечте самоізоляцію на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).
- Звертаємось до всіх відповідних державних служб забезпечити дотримання усіх необхідних процедур та норм для проходження карантину.
СИТУАЦІЯ У СВІТІ
125 країн світу зіштовхнулись з COVID-19.
Наразі у світі зареєстровано 128 884 випадків інфікування новим короновірусом. З них одужало:
68 654, активні захворювання 55 501, летальні випадки 4 729.
В Італії введений карантин із закриттям кордонів та обмеження пересування громадян по території держави.
В низці країн, такі як: США, Ізраїль, Саудівська Аравія, Іран, Египет закриті кордони для іноземних туристів, які подорожували країнами, де зафіксований спалах COVID-19, а також для громадян Китаю.
Польща, Чехія, Австрія та інші країни Європи, де існує постійний потік пересування туристів з Італії, ввели санітарний контроль на своїх кордонах.
Італія посідає перше місце по кількості зараженого населення країни. Франція посіла друге місце в списку інфікованих країн Європи.
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПАНДЕМІЯ
11 березня, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що COVID-2019 можна охарактеризувати як пандемію.
Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації міжнародного масштабу.
ВООЗ закликав держави-члени до:
1. Активізації обміну відповідною науково-дослідною інформацією.
2. Підтримки боротьби зі спалахом вірусу на найвищому політичному рівні кожної країни.
3. Навчання населення, розширення спостереження, виявлення, ізоляції та лікування кожного випадку, відслідковування контактів.