Робоча група розглянула пропозиції щодо подальшої діяльності «Вінницяоблводоканалу»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення заступника Вінницького міського голови Миколи Форманюка, висновки постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, розпорядженням голови обласної Ради Анатолія Олійника створено робочу групу з вивчення пропозицій щодо передачі комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Керівниками робочої групи визначено заступника голови обласної Ради Михайла Кременюка, заступника голови облдержадміністрації Олександра Піщика та заступника Вінницького міського голови Миколи Форманюка.

Сьогодні, 11 березня, відбулося установче засідання робочої групи, де присутні розглянули пропозиції щодо передачі комунального підприємства області до власності міської громади. Участь у зібранні взяли депутати обласної Ради Геннадій Мазур, Андрій Ковальов, Андрій Вигонюк, Валерій Скрипченко, Юрій Яремчук, заступник Вінницького міського голови Сергій Матусяк, керівництво КП «Вінницяоблводоканал».

– Як голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм не бачу доцільності розглядати питання передачі майна обласного комунального підприємства, а не цілісного майнового комплексу. Забрати майно, а залишити всі боргові зобов’язання на юридичній особі, тобто обласній Раді – неприпустимо. У зв’язку з прийняттям рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердження економічно обґрунтованого тарифу у січні 2020 року на сьогодні діяльність підприємства вийшло на прибутковість. Тому питання щодо заборгованості вирішуватимуться поступово. Щодо якості питної води – комунальне підприємство вживає всіх можливих заходів для її покращення та забезпечення жителів міста Вінниці безперебійним водопостачанням. Вважаю, що розгляд цього питання не на часі й економічно невигідне для обласного бюджету в цілому, – зазначив Геннадій Мазур.

– На засіданні робочої групи ми повинні визначити наскільки ефективним є управління підприємством та чому жителі міста звертаються із запитаннями щодо якості води та роботи обласного підприємства. Чому вінничани є заручниками підприємства, адже головний споживач послуг – вінницька громада. Кожного місяця заборгованість бюджету становить 5 млн грн. 40 млн грн боргу – не від населення, це перевідступ боргу, який накопичувався до 2015 року. На сьогодні громада Вінниці оплатила послуги на пів року наперед, – у своєму виступі зазначив заступник міського голови Микола Форманюк.

– Вношу пропозицію провести наступне засідання робочої групи після завершення аудиту КП «Вінницяоблводоканал», який наразі відбувається. Після цього пропоную заслухати керівника підприємства, розглянути його пріоритети та плани на подальшу роботу. Також пропоную обов’язково обговорити ситуацію щодо подальшої співпраці зі Світовим банком. Далі ми розглянемо необхідність укладання додаткових угод з муніципального співробітництва, залучення коштів місцевих бюджетів тощо. Наше з вами спільне завдання – покращення якості води, безперебійне водопостачання, реструктуризація боргу та виконання відповідних зобов’язань. Лише після цього робоча група визначиться з наступними кроками щодо ефективності КП «Вінницяоблводоканал», – підсумував заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк.