Міжнародна компанія «Deloitte» проведе аудит КП «Вінницяоблводоканал»

11 березня в мерії було підписано договір між українським представництвом компанії «Deloitte» (ТОВ «Делойт і Туш») та Вінницькою міською радою щодо проведення аудиту та надання консультаційних послуг з оптимізації управління КП «Вінницяоблводоканал» та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». Міська рада ще восени 2019-го рішенням сесії надала згоду на прийняття в комунальну власність міста майна Облводоканалу. Наразі в обласній раді створено робочу групу, яка має розпочати цей процес.

Аудит КП «Вінницяоблводоканал» буде комплексним: діагностика операційної діяльності, фінансова, юридична діагностика, визначення проблемних зон та ефективної концепції цільової операційної моделі управління тощо. Погодившись прийняти цілісно-майновий комплекс підприємства у власність територіальної громади, місто має чітко зрозуміти: в якому стані передається Облводоканал, які там є наявні матеріальні й фінансові ресурси, виклики та проблеми, з якими потрібно буде працювати. Адже підприємство потребує технічної модернізації, ефективного менеджменту, розробки стратегії розвитку.

Адже кінцева мета не просто покращення якості послуг населенню, а чиста і смачна вода в кранах вінничан. На цьому наголосив Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час підписання документу: «На сьогодні Вінницька міська рада разом з обласною радою і обласною державною адміністрацією вже третій рік поспіль займається питаннями очистки річки Південний Буг. Було придбано за кошти міського бюджету та кошти обласного бюджету земснаряди. Зараз ми спускаємо вже другий земснаряд на очистку річки Південний Буг на території міста Вінниці. Перший земснаряд в цьому році вже вичистив 27 тисяч кубічних метрів намулу. Ще один важливий компонент - це необхідність модернізації «Вінницяоблводоканалу». Враховуючи, що біля 80 % усіх потужностей «Вінницяоблводоканалу» направлені саме на обслуговування територіальної громади міста, природньо, щоб саме підприємство було у власності територіальної громади. У минулому році ми прийняли відповідне рішення щодо надання згоди на передачу його у комунальну власність міста. Але без серйозного обґрунтованого комплексного аудиту територіальна громада не може забирати підприємство. Тому спільно з облдержадміністрацією було прийнято рішення щодо замовлення аудиту. «Вінницяоблводоканал» та «Вінницяміськтеплоенерго» - два найбільших комунальних підприємства, які надають послуги і які взаємопов’язані один з одним, і тому ми повинні вже до моменту передачі підійти з розумінням і обрати найкращу модель управління».

В обласній раді уже створено робочу групу, яка має запустити процес передачі КП «Вінницяоблводоканал» в комунальну власність Вінницької міської ОТГ. Аудит, який проводитиме ТОВ «Делойт і Туш», триватиме паралельно. Крім того, обласна влада погодилась профінансувати половину вартості робіт з надання консалтингових послуг представництвом «Deloitte». Це підтвердив присутній на підписанні договору заступник голови Вінницької ОДА Олександр Піщик.

Строк виконання умов договору – до кінця року. Але директорка напрямку зі стратегічного консалтингу та аналітики ТОВ «Делойт і Туш» Діна Немирович каже, що розуміючи чутливість до питання якості питної води вінницької громади, компанія планує надати висновки і рекомендації раніше запланованого терміну. «Ми знаємо, що це питання досить гостро стоїть у Вінниці, і в інших містах України. «Deloitte» – це велика міжнародна компанія, ми маємо офіси більш ніж в 150 країнах світу. Маємо досвід роботи в Україні 25 років. Ми можемо виконувати таке завдання, тому що маємо міжнародну сітку, у нас могутня міжнародна експертиза. Останні п’ять років реалізовуємо в Україні муніципальний консалтинг. Ми працювали з такими містами, як Львів, Київ, Маріуполь. Ми маємо експертизу пошуку операційних моделей, які допомагають нашим замовникам знаходити майбутні сценарії позитивного розвитку. Ми зробимо все якісно та вчасно, адже команда, яка тут працює, готова до співпраці, у нас є гарний зворотній зв’язок».

Для довідки:

Deloitte («Делойт») – глобальна мережа компаній, що надають послуги з аудиту і консалтингу. Протягом п’яти останніх років компанія «Делойт» була найбільш швидко зростаючою компанією «великої четвірки», та із сумою глобальних доходів у розмірі 46,2 мільярда доларів США за 2019 фінансовий рік є найбільшою фірмою у світі з надання професійних послуг для державного і приватного секторів. Понад 312 тисяч співробітників «Делойт» працюють в більш ніж 150 країнах світу.

Завдяки глобальній мережі «Deloitte», а також багаторічному досвіду роботи в Україні, «Deloitte» відкриває своїм клієнтам можливості світового класу та надає високоякісні послуги, які спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих рішень щодо економічної діяльності клієнтів у галузі енергетики, природних ресурсів та видобувної промисловості, медико-біологічних наук та охорони здоров'я, технологій, медіа та телекомунікацій, споживчого, фінансового, державного та соціального секторів.