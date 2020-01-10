Скандальні забудови Києва. Інфографка

У Києві через стабільно високий попит на житло будівельні компанії будують цілі житлові комплекси з паркінгами, лікарнями, школами, дитсадками, та навіть з ТЦ і додатковою інфраструктурою, аби тільки більшість вкладала гроші у житло. На жаль, українці потрапляють в пастку аферистів і потім роками борються за своє житло через суди, щоб повернути свої квадратні метри.

Укрінформ зробив вибірку найбільш скандальних забудов, які за певних причин так і не змогли відтворити заплановані проекти, попри обнадійливі плани інвесторів.

"Укрбуд"

"Укрбуд" - це українська державна будівельна корпорація, яка об'єднує десятки державних і приватних підприємств по всій країні. Одна із них ТОВ "Укрбуд девелопмент", яка з’явилася у 2007 році, а її публічним власником став молодий підприємець Максим Микитась.

Проблеми в корпорації почалися влітку 2019 року. Тоді інвестори стали повідомляти про зупинку будівництва житлових комплексів і перенесення термінів введення їх в експлуатацію на рік і більше.

На початку грудня ТОВ "Укрбуд Девелопмент" заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. Холдингова компанія "Київміськбуд" взяла на себе зобов’язання добудувати об’єкти компанії "Укрбуд" та в подальшому передати їх інвесторам.

В лютому 2020 року "Київміськбуд" поновив будівельні роботи на двох об’єктах. Також, компанія планує до 1 березня прийняти ще 4 житлових комплекси і вже розпочато процедуру прийому ще 6 наступних об’єктів. Але близько 15 житлових комплексів неможливо добудувати і здати в експлуатацію без вирішення низки юридичних питань.

Об’єкти Войцеховського

Протягом 2012-2014 років службові особи групи компаній "Укогруп", під керівництвом Войцеховського, самовільно зайняли понад 40 земельних ділянок на території Києва та незаконно розпочали на них будівництво офісно-торгово-житлових комплексів. Аби зібрати гроші з людей, продавали нерухоме майно на рівні собівартості та нижче, а також від забудовника клієнтам надавалася розстрочка на три роки.

В результаті, одні будівлі не підключені до енергомереж, у інших складнощі з каналізацією, треті взагалі не добудовані. Мешканці будинків та інвестори неодноразово виходили на акції протесту під стіни мерії та навіть заблоковували рух транспорту. Пошук нового забудовника не давав результату, тому що всі відмовлялись, коли дізнавались, що власником є Войцеховський.

У лютому 2019 року суд наклав арешти на 14 із цих об'єктів і передав відповідні активи на зберігання до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Як зазначили в агентстві, це був єдиний вихід аби не допустити продажу квартир.

Для вирішення проблем у будинках Войцеховського міська влада неодноразово проводила спільні наради з ініціативними групами. Однак досі не вдалося дійти до вирішення проблеми.

На початку 2020 року Шевченківський районний суд Києва почав розгляд справи "недобудов Войцеховського" і призначив судове засідання на 16 березня.

ЖК Турбійон

В історичній місцевості Протасів Яр - це 30 гектарів лісу в центрі Києва, які входять в зону охоронюваного ландшафту, у квітні 2019 року почали будувати три 40-поверхівки ЖК Турбійон.

Активісти проводили масові мітинги та створили ініціативну групу "Захистимо Протасів Яр". Група ініціювала порушення кримінальних проваджень та подання судових позовів до забудовника.

Доля будівництва постійно змінювалася. В серпні суд заборонив будівельні роботи, а у вересні скасував заборону. Крім того, ДАБІ має компенсувати забудовникам судові витрати – загалом на 25,6 тисяч гривень.

Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що Київ оскаржує всі судові рішення та юристи здійснюють аналіз підстав для можливого розірвання договору оренди землі. У лютому 2020 року прокуратура міста Києва оскаржила рішення Окружного адмінсуду Києва, яким в умови та обмеження забудови земельної ділянки на території Протасового Яру внесли зміни щодо гранично допустимої висоти об’єкта будівництва з 73,5 метрів до 100.

Офісно-житловий будинок на Мечникова

Будівництво 35-поверхової будівлі з чотирма поверхами підземного паркінгу на вулиці Мечникова, 7б у Печерському районі з самого початку представляло загрозу для двох десятків сусідніх будинків та Кловського схилу.

Саме рішення про надання в оренду земельної ділянки ТОВ "Будінформ" під будівництво Київрада надала в 2004 році. В 2018 році забудовник обніс схил парканом і вирубав дерева, але сама ділянка виявилася незручною для будівництва, оскільки це пологий схил із житловими будинками, тому шлях до будівельного майданчика проходив через алею Олександрівської лікарні, якій забудовник пообіцяв відремонтувати їхню дощову каналізацію та повністю відновити місцеву інфраструктуру.

Через закінчення договору оренди, який вже не діє з третього серпня 2019 року, забудова є незаконною і є всі законні підстави зупинити цю забудову. Тому депутати Київради в листопаді розірвали договір оренди з забудовником, але у лютому 2020 року суд скасував неправомірне рішення Київради та поновив договір оренди на той самий строк і на тих самих умовах - до 2034 року.

ЖК "Фреско Софія"

Через будівництво елітного житлового комплексу ЖК "Фреско Софія" по вул. Гончара 17-23 в Шевченківському районі, яке знаходиться в буферній зоні Софії Київської, міжнародні інституції поставили питання про виключення Софії Київської з переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В 2008 році ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" отримало дозвіл на будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом.

Через порушення містобудівних обмежень в буферній зоні Київрада зобов’язала припинити будівельні роботи та рекомендувала демонтувати чотири поверхи новобудови і зробити все відповідно до вимог ЮНЕСКО й генплану Києва. Проте будівельні роботи припинилися лише у 2016 році.

У березні 2017 року Окружний адміністративний суд дозволив поновити будівельні роботи, але вже у червні Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову. Остаточне визнання будівництва незаконним прийняв Верховний суд України у квітні 2019 року.

У лютому 2020 року Департамент земельних ресурсів подав заяву про зняття з реєстрації договору про оренду земельної ділянки між забудовником і Київрадою.

ТРЦ на Поштовій площі

Будівництво торговельно-розважального центру на Поштовій площі опинилося у центрі конфлікту. Забудовник планував збудували ТРЦ, науковці виступили за збереження археологічних знахідок, а громадськість запропонувала створити на площі археологічний музей.

В 2013 році на Поштовій площі почалися будівельні роботи ТРЦ компанією "Хенсфорд Україна".Під час робіт, у 2015 році археологами було знайдено залишки вулиці середньовічного Києва XI-XIII ст. В Мінкульті одразу заявили, що забудовник мусить змінити проект забудови. Наступного року Поштова площа отримала статус пам'ятки археології, внесеної до державного реєстру.

В липня 2018 року ВРУ прийняла постанову про збереження історико-культурної спадщини. В листопаді Київрада зобов'язала забудовника включити до проекту будівництво музею. Натомість забудовник пропонував таки побудувати ТРЦ, виділивши під музей частину приміщення на одному з поверхів. Але в грудні 2019 року суд повторно відмовив інвестору в будівництві ТРЦ.

ЖК "Патріотика на озерах"

Найскандальніше будівництво ЖК "Патріотика на озерах" в Дарницькому районі передбачає на території між озерами Тягле і Небреж у мікрорайоні "Осокорки-Центральні" побудувати 43 житлові будинки висотою 26-27 поверхів, лікарню, три школи, дитсадки, два ТЦ і додаткову інфраструктуру, а активісти вимагають замість багатоповерхівок створити ландшафтний парк.

Замовником будівництва виступає компанія "Контактбудсервіс", в оренді якої перебувають ділянки під забудову, які були передані їй у 2005 році. Конфлікти проти забудови почалися у 2015 році: активісти ламали огорожу будмайданчика, палили техніку.

Справа дійшла до СБУ. Відомством було також визнано, що будівництво незаконне і проект не узгоджувався належним чином, детальний план території був сфальсифікований та забудовники, до того ж, захопили чимало комунальної землі.

На початку 2019 року депутати Київради розірвали договір оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" та погодили створення ландшафтного заказника місцевого значення "Осокорківські луки", але в липні суд знову дозволив забудувати озера.

Еліта-центр

Волконський Олександр, справжнє ім'я - Шахов Олександр, організував та очолив інвестиційно-будівельну компанію "Еліта-Центр" з метою заволодіння грошовими коштами громадян під час укладання договорів про пайову участь у будівництві в різних районах Києва. З 2004-2006 рр. пропонувалися вигідні умови, які призвело до понад 1,7 тис. ошуканих інвесторів.

Інвестори зверталися в різні інстанції: КМДА, уряду і до Президента України, навіть група вкладників оголошували голодування під стінами Адміністрації Президента з вимогою втрутитися у справу. Також була створена суспільна організація "Об’єднання вкладників "Еліта-Центр". Поліція відкрила кримінальне провадження, Волконського затримали у Швейцарії та вислали до України, однак він відмовляється співпрацювати із слідством.

У січні 2020 року столична влада заявила: "протягом 2010-2016 років між КМДА і 267 постраждалими були укладені договори про відступлення права вимоги та поновлення права потерпілого на отримання житла, згідно з якими 267 постраждалих вже отримали у власність житло. 1263 постраждалих ще необхідно забезпечити житлом".

Будинок-монстр на Подолі

Будинок на вул. Нижній Вал 27-29, або так званий будинок-монстр на Подолі, знаходиться в самому центрі столиці.

Скандальне самочинне будівництво добудови почалося в 2014 році, під час Революції Гідності, коли замість 8-поверхового будинку в центрі Подолу будувався 12-типоверховий монстр. Жителі почали писати заяви до поліції, прокуратури, Київради, але будівництво продовжувалося незважаючи на порушення всіх можливих законів.

В грудні 2014 року Київрада звернулася до суду із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи за їх рахунок. У лютому суд прийняв перше рішення: заборонити будівництво, введення в експлуатацію та продаж квартир в будинку-монстрі.

В листопаді 2019 року суд дозволив знесення 4 поверхів, водночас своїм рішенням суд зобов’язав ТОВ "Пателі Лізинг" за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову.