Ліст, Малер, Національний симфонічний оркестр України, Павло Гінтов (фортепіано, США)

17 березня у Національній філармонії України за участю Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка виступить піаніст Павло Гінтов.

Зокрема, звучатиме Другий фортепіанний концерт Ференца Ліста, сольну партію в якому виконає піаніст Павло Гінтов: «Існує стереотип, що Ференц Ліст у своїх творах переважно намагався продемонструвати технічні можливості піаніста. Але Другий концерт, при всій його віртуозності, дуже ліричний та глибокий, в ньому немає жодної зайвої ноти...».

Програму концерту доповнять симфонічні твори австрійця Густава Малера та сучасного українського композитора Сергія Пілютікова.

Композитор Сергій Пілютиков: «“Фарби та Тіні” написано для великого симфонічного оркестру 2008 року, де оркестр тлумачиться як сума ансамблів. Тому, саме тембральна, барвиста суть кожно із інструментів є головною для розуміння змісту цього твору. Подібно до живопису, де світло і тіні мають основне емоційне навантаження, у цій п’єсі – “звукопис” і сонорика є основними складниками форми цієї композиції.

“Фарби та Тіні” – зі складними сучасними гармонійними комплексами та напруженими тембральними конфліктами. Але тембр інструменту, його фарба, подібні до тих категорій, якими мислив ці поняття Бетховен. Тому, у творі можна відчути, зокрема, й драматичну боротьбу, й контрастні стани. У певному сенсі можна сказати, що за змістом цей твір про те як нині кожен із нас ставиться до того, що бачить у власному вікні...»

Програма:

С. Пілютіков – Фарби і тіні для симфонічного оркестру

Ф. Ліст – Концерт № 2 для фортепіано з оркестром ля мажор, S. 125

Г. Малер – Симфонія № 5 до-дієз мінор

Вартість квитків – 80-400 грн.

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