Робочий день наймолодшого міського голови Славутича

П’ятикласниця Єва Шнайдер стала наймолодшим мером Славутича.

Один день на посаді мера – такий сертифікат придбали батьки дівчинки на благодійному ярмарку «Дитяче серденько, живи».

На початку робочого дня міський голова Юрій Фомічев передав Єві атрибути міської влади та поділився планами на день. Приступивши до виконання обов’язків, юний мер відвідала структурні підрозділи міської ради та завітала до Зали урочистих подій, де зіграла на роялі.

А далі, побувала на робочій нараді з питання створення міського кол-центру, ознайомилася з роботою молодіжного простру, Центру соціальних служб для дітей сім’ї та молоді. У рідній школі №3 молодий мер провела інспекцію приміщень, поспілкувалася із адміністрацією та активом школи. Наприкінці візиту Єва Шнайдер підписала розпорядження про створення вільних учнівських просторів у навчальних закладах міста Славутича.

Після обіду відвідала Центр надання адміністративних послуг. На цьому робочий день не закінчився. Більше години спілкувалася про проблеми дитинства із начальником служби у справах дітей та сім’ї Валентиною Дудинською, а потім повернулася до кабінету мера.

День був насиченим, але Єва зізналася, що їй сподобалося. Поділилася і планами на майбутнє, а їх у неї багато: і стати актрисою чи співачкою (сьогодні вона успішна учениця вокальної студії «Рожева пантера» Палацу дітей так молоді) і працювати, як Юрій Кирилович мером, і ще стати журналістом.

Приємно, що такі діти є. Тож бажаємо Єві – дівчинці, що випромінює позитив, здійснення всіх планів!

https://www.youtube.com/watch?v=6m8jOM7NIEk

https://www.youtube.com/watch?v=F03NgQQlrQU