Абонемент №7. Павло Качнов, Київський камерний оркестр

14 березня у Національній філармонії України у рамках абонементу «Мистецтво фортепіанної гри» разом із Київським камерним оркестром під орудою Наталії Пономарчук виступить знаний у світі піаніст Павло Качнов, який нині живе у Відні. У його виконанні звучатимуть сольні партії в фортепіанних концертах австрійця Йозефа Гайдна та угорця Ференца Ліста.

Зокрема, Фортепіанний концерт Йозефа Гайдна – один із найпопулярніших творів цього віденського класика. Цей концерт є унікальним зразком його фортепіанної музики. Твір уперше опубліковано 1784 року. Цього ж року композитор написав й оперу «Арміда», і три симфонії – №79, 80 та 81. Програму концерту доповнять твори класиків ХІХ та ХХ століть – Фелікса Мендельсона-Бартольді та Ігоря Стравінського.

Цікавий факт. 1931 року Стравінський написав Концерт in D на замовлення американця Ферчайлда Блера, який опікувався молодим скрипалем Самуїлом Душкіним. Автор диригував прем’єрою цього твору. Саме на основі музики Скрипкового концерту хореограф Джордж Баланчін поставив балет «Балюстрада» 1940 року.

Програма:

Й. Гайдн – Симфонія № 18 соль мажор, Hob. I: 18

Ф. Мендельсон-Бартольді – Симфонія № 7 для струнного оркестру ре мінор, MWV 7

Й. Гайдн – Концерт ре мажор для фортепіано з оркестром, Hob.XVIII:11

Ф. Ліст – Концерт «Malediction» для фортепіано з оркестром мі мінор, S. 121

І. Стравінський – Концерт in D для струнних

Вартість квитків – 80-450 грн.

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