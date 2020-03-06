Абонемент №6. Андрій Бєлов (скрипка), симфонічний оркестр НФУ

13 березня у Національній філармонії України у рамках абонементу «Музика для струнних» виступить знаний у світі скрипаль Андрій Бєлов (Німеччина).

Цього вечора разом із філармонійним симфонічним оркестром під орудою Михайла Мороза Андрій Бєлов виконає Перший скрипковий концерт польського класика першої половини ХХ століття Кароля Шимановського.

Цей скрипковий концерт створено Шимановським 1924 року. Твір став один із найкрасивіших у творчості польського композитора. У ньому переважають романтичні традиції. Але, водночас, окремі риси у музиці Шимановського нагадають звукопис французького сучасника Клода Дебюссі. Цікавими є й екзотичні сторінки партитури, які навіяні Північною Африкою, де композитор мандрував 1914 року.

Програму концерту доповнять твори віденського класика Вольфганга Амадея Моцарта та – його молодшого сучасника, одного із перших романтиків – Карла Марії фон Вебера.

Програма:

К. М. Вебер – Увертюра до опери «Оберон»

К. Шимановський – Концерт № 1 для скрипки з оркестром, тв. 35

В. А. Моцарт – Симфонія № 38 («Празька») ре мажор, К. 504

Вартість квитків – 80-450 грн.

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