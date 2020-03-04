6 березня у Музеї історії міста Києва пройде відкрита репетиція дебютантів Благодійного Віденського балу

У Музеї історії міста Києва, 6 березня о 15:30, пройде перша відкрита репетиція дебютантів Благодійного віденського балу України.

Сам бал відбудеться 4 квітня і буде присвячений історії України: її минулому, сьогоденню та майбутньому.

Особливу увагу на Благодійному віденському балу приділяють розкриттю творчості кожного із дебютантів. Серед яких присутні відомі музиканти Дмитро Каднай і Філіп Коляденко, молодий талановитий дизайнер Яніс Степаненко, стиліст та іміджмейкер Леонід Мартинчик, власниця ювелірного бренду Валерія Гузема, учасниця шоу “Х-фактор” Анна Іваніца, переможниця конкурсу Miss Multiverse Олена Смірнова, співачка та модель Наталья Варченко, та інші талановиті особистості.

Цього року вперше дебютанткою на благодійному віденському балу стане 18-літня Олександра Данилюк, українка, яка вже сім разів відкривала бали у Австрії. Своїм прикладом вона надихатиме і обмінюватиметься досвідом з іншими дебютантами. Організатор Віденського балу в Україні, Марина Ігнатуша, разом з Олександрою почали роботу над створенням серії відео-влогів з балів у Відні. Головна місія проєкту - це культурна дипломатія, тобто поділитися досвідом українського балу і його унікальністю. А також показати глядачам культуру і різноманіття віденських балів у всьому світі. За допомогою проєкту планується висвітлювати позитивний імідж нашої держави, розповідати про культурну спадщину та надихатися. Як, наприклад, створення “Клубу дебютантів Віденських балів”, який об'єднає дебютантів всього світу.

“Вперше за історію Благодійного віденського балу в Києві всі дебютантки танцюватимуть в однакових білих сукнях, створених українським дизайнером. - розповідає Марина Ігнатуша - Важливим елементом у вбранні дівчат буде вишитий пояс, на якому зображені орнаменти з тих регіонів, звідки родом кожна із них, майже всі пояси унікальні, оскільки частково дебютантки вишиватимуть їх самостійно. Ми обрали такий елемент, щоб показати зв'язок з нашим корінням: з тим минулим, сьогоднішнім і майбутнім, що може об'єднати покоління. Особливо приємно усвідомлювати, що кордони віденського балу у Києві розширюються, та нашими дебютантами сьогодні стає молодь з усього світу”.

Традиційно віденські бали є благодійними, в такий спосіб організатори показують перевагу духовного над матеріальним та формують нове відношення та розуміння культури благодійності в основі якої знаходиться філантропія, як одна із складових благополуччя та процвітання суспільства.

Цього року благодійність спрямована на відновлення історичної спадщини України. Організатори збиратимуть кошти на реставрацію Національного історико-культурного “заповідника” Качанівка, де у свій час творили такі видатні митці, як Т. Шевченко, М. Лисенко, М. Гоголь та інші.

Окрім відкритої репетиції танцювальних номерів, за підтримки Музею історії міста Києва пройде ознайомча лекція про історію і культуру балів в Україні, яку проведе письменниця і мистецтвознавець Анна Володимирська.

Довідка: Організатором Благодійного віденського балу в Україні є група компаній “Брендберг”. Подія щорічно відбувається за підтримки Віденського бального комітету, мерій Відня та Києва. Бали у столиці об’єднують меценатів, міжнародних партнерів, художників, хореографів, музикантів, дизайнерів, творчих особистостей.

Подія відкритої репетиції дебютантів організована спільно з адміністрацією Музею історії міста Києва і відкрита для відвідування.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького 7