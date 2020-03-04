Голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник: «Газові мережі належать громадам»

Відбулося перше засідання робочої групи щодо проведення інвентаризації майна газових мереж, що є власністю територіальних громад області. Зустріч пройшла під головуванням очільника обласної Ради Анатолія Олійника за участі керівників профільних департаментів облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності обласної Ради, депутатів обласної Ради.

– Останнім часом напругу у суспільстві викликали платіжки за транспортування газу для населення і, як представники органів місцевого самоврядування, ми не можемо стояти осторонь, – сказав Анатолій Дмитрович. – Необхідно визначити чи є можливість ефективно використати майно, яке фактично належить громадам. У 2005-2007 роках люди власним коштом чи беручи кредити, які надав Фонд сприяння сприяння інвестиціям та будівництву, оплатили прокладання газових мереж у населених пунктах до своїх домівок. Замовниками виступали самі жителі, сільські, селищні ради, фермерські і колективні господарства. Тобто, усі газові мережі належать замовникам. Щоб отримувати газ, рішеннями сільських та селищних рад були укладені договори з газовими господарствами про передачу останнім у тимчасове користування газових мереж. Таким чином, усі газові мережі належать людям, а сьогодні вони мають платити за те, що їхніми мережами і у їхні будинки йде газ.

До речі, завдяки комунальній організації обласної Ради «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» в період з 2010 по 2016 роки було укладено 19 000 кредитних договорів на суму 54 млн грн, завдяки чому у 234 населених пунктах Вінниччини було прокладено 2627 км газопроводу. 6 млн грн досі не повернуто.

– Необхідно провести повну інвентаризацію наявних фондів газових мереж та створити структуру, яка поетапно пройде шлях з передачі мереж від монополіста до власності територіальних громад, – продовжує голова обласної Ради. – Далі – на конкурсній основі усі мережі передати газовим постачальним організаціям, яких в нашій області діє чотири. Тобто, увійти на ринок зі своїм товаром – газовими мережами. Після цього, частину кошти, які необхідно сплачувати за використання газових мереж, залишатимуться у бюджеті громад. Наприклад, днями Мукачівська міська рада прийняла рішення, згідно з яким усі газові мережі, які використовує ПАТ «Закарпаттягаз», повернули до власності громади.

Учасники робочої групи зазначили необхідність поетапних дій задля забезпечення повноцінних технології функціонування системи. Одним з перших кроків має бути напрлення відповідних листів до Держохоронпраці, Міністерства енергетики, а також АТ «Вінницягаз».