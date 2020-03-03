На Вінниччині відбулось публічне обговорення «децентралізаційних» змін до Конституції

У понеділок у Вінниці відбулось публічне обговорення на тему: «Конституційне забезпечення децентралізації в Україні – 2020» за участю народних депутатів України, експертів у сфері регіонального будівництва і розвитку громад, депутатів органів місцевого самоврядування рад різних рівнів, представників Тернопільської та Хмельницької областей.

Вітаючи учасників дискусійної зустрічі, голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський наголосив, що метою даної зустрічі є обговорення та підготовка пропозицій до проєкту Закону щодо внесення змін до Конституції України в частині децентралізації, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

«Ми зібрались для того, щоб сформувати перелік компонентів, які будуть враховуватись фахівцями при підготовці змін до Конституції України.

Реформа децентралізації розпочалась у 2015 році і рівень підтримки на той час сягав 19%. На кінець 2019 року цей показник становить 69%. Таким чином ми бачимо підтвердження актуальності, необхідності і важливості цієї реформи,- підкреслив очільник Вінниччини. - Наразі необхідно сформувати базу, яка дозволить на рівні законодавства України реалізувати повсюдність самоврядування та забезпечити 100% покриття України спроможними громадами, які наділені відповідними повноваженнями, забезпечені фінансовим ресурсом і можуть надавати якісні публічні сервіси і послуги. Таким чином спроможна громада має бути базовим рівнем держави».

Владислав Скальський підкреслив, що Президент України ініціював широке обговорення змін до Конституції України саме задля досягнення консенсусу в суспільстві за допомогою прозорого, неупередженого, всеосяжного і консультативного процесу в рамках всієї України.

«Маємо всі разом відпрацювати важливі питання, які будуть передані експертам і фахівцям-конституціоналістам, які їх зможуть врахувати і підготувати дійсно консолідований і погоджений всіма стейкхолдерами варіант основного закону України, який забезпечить основу для подальшого існування. Переконаний, що успіх реформи можливий лише за умови налагодженої співпраці між усіма стейкхолдерами, комунікації Уряду і Парламенту з усіма асоціаціями органів місцевого самоврядування, експертами і науковцями» - підсумував голова ОДА.

Варто зазначити, що 25 лютого у Києві відбувся перший етап обговорення змін, до якого долучились нардепи, урядовці профільних міністерств, представники дипломатичних представництв та громадських організацій. Днями такі обговорення відбулись у Херсоні та Харкові.

Під час обговорень акцентується увага на правах, що надаються органам місцевого самоврядування; розділенні повноважень між ними і державою;форматі партнерства між цими інституціями; терміні повноважень органів місцевого самоврядування тощо.

Під час пленарного засідання своє бачення проблеми висловили: Віталій Безгін - народний депутат України,голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Іван Лукеря – радник Премєр-міністра України з питань децентралізації,народні депутати України Лариса Білозір та Аліна Загоруйко.

«Це має бути законопроект представників місцевого самоврядування. Щоб почути, зібрати і проаналізувати ваші думки, ми працюємо в регіонах. Разом з вами ми маємо створити країну громад, країну спроможності»,- зазначив Віталій Безгін.

«Не можна робити реформу місцевого самоврядування без місцевого самоврядування,- звернулася до представників громад народний депутат України Лариса Білозір.- Ми хочемо почути вашу позицію по усіх питаннях, яких стосуватимуться зміни: це і місцеві бюджети, і нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування, повноваження і права місцевого самоврядування та інші… Саме ви втілюватимете майбутні зміни у своїх громадах, тому ваша думка для нас важлива».

Народний депутат України Аліна Загоруйко підкреслила : «Механізми управління в країні мають вибудовуватися знизу вгору, а не навпаки, як у нас було раніше».

Радник Прем’єр-міністра України Іван Лукеря підкреслив :«Завершити процес створення спроможних громад без змін до Конституції можна, а от закінчити децентралізацію, створити ефективну систему влади на усіх рівнях – ні. На публічних обговореннях в регіонах ми бачимо, що з цим погоджуються усі. Тому альтернативи немає. При цьому, майбутній проект конституційних змін повинні сприйняти самі місцеві лідери – голови громад, місцеві депутати. Тільки у такому випадку він може бути підтриманий парламентом», - зауважив посадовець.

Під час панельних дискусій на окремих локаціях представники Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей давали детальну оцінку ризиків та можливостей, які можуть принести зміни до Конституції в частині децентралізації.

Організатори зустрічі анонсували, що протягом найближчого тижня подібні кущові обговорення також відбудуться у Львові, Києві, Дніпрі та Чернівцях.

За результатами всього циклу обговорень мають бути сформовані консенсусні положення Конституції України та законів, що дозволять успішно продовжити та завершити реформу децентралізації, яка на даний момент має найвищу підтримку серед реформ українців.