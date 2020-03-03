Фонд Ігоря Янковського і Держкіно України провели Український бізнес-ланч на ювілейному 70-му Берлінському кінофестивалі

Фонд Ігоря Янковського і Державне агентство з питань кіно 23 лютого 2020 року організували і успішно провели Третій бізнес-ланч для українських і зарубіжних продюсерів у рамках Co-Production Market ювілейного 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale 2020).

Цього дня в обідній залі Палати депутатів Берліна зібралися понад 250 продюсерів із 52 країн світу, щоб познайомитися зі своїми українськими колегами. Co-Production Market — це індустріальна програма у рамках Берлінського кінофестивалю, для роботи в якій щорічно відбирають близько 600 кінопродюсерів, які мають досвід міжнародної співпраці у виробництві фільмів.

Завдяки послідовній співпраці Фонду Янковського з Berlinale, близько 30-ти українських продюсерів отримали можливість долучитися до Co-Production Market.

Коментуючи цю подію, Ігор Янковський зазначив, що його Фонд от уже восьмий рік поспіль послідовно просуває українське кіно за кордоном.

"П’ять років тому ми заклали добру традицію щорічно проводити бізнес-ланчі "Meet Ukrainian Producers" на Каннському міжнародному кінофестивалі у Франції, які користуються великим успіхом. У Німеччині ми від імені України третій рік поспіль організовуємо зустріч професіоналів на найбільшому в світі Берлінському кінофестивалі. У минулому ми неодноразово фінансово підтримували роботу Українського національного стенду на Європейському кіноринку в Берліні та Каннах, проводили Українські вечірки, привозили до Канн і на Берлінале молодих кінематографістів. Як бачимо, ця робота приносить свої плоди — молоді режисери і продюсери почали знімати повнометражні фільми, які потрапляють до найпрестижніших кінофестивалів світу, все більше українських фільмів виходять у копродукції із іноземними продюсерами", — наголосив бізнесмен і меценат Ігор Миколайович Янковський.

З важливістю проведення подібних заходів погоджується й голова підкомітету кінематографії та реклами Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України Павло Сушко, який вперше взяв участь у роботі 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю як політик. Коли він був кінопродюсером, саме на такому бізнес-ланчі, влаштованому Фондом Янковського, його компанія знайшла німецького співпродюсера, з яким зараз реалізує міжнародний кінопроєкт зі створення пригодницького кінофільму.

Фонд Янковського проводить бізнес-ланчі на Берлінале третій рік поспіль. Головна мета подібних подій — привернути додаткову увагу до України та розширити горизонти співпраці українських і зарубіжних продюсерів.

У рамках програми Berlinale Special відбулася світова прем’єра фільму-антиутопії Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва “Номери”. У конкурсній програмі Generation 14plus показали документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” режисерки Ірини Цілик. Ба більше, оргкомітет Берлінського кінофестивалю відібрав до основної конкурсної програми скандальний фільм режисера Іллі Хржановського “ДАУ. Наташа”, одним із виробників якого є українська компанія “Phenomen Ukraine”, а ще один фільм "ДАУ. Дегенерація" з цього ж проєкту показали в рамках Berlinale Special. Також у паралельній програмі Forum Expended демонстрували короткометражний фільм спільного виробництва США, Японії та України "Citizens of the Cosmos" (режисер — Антон Відокль).

До участі у щорічному форумі Berlinale Talents відібрали українську режисерку та сценаристку Жанну Озірну. А новий проєкт компанії Limelite продюсера Володимира Яценка і режисера Валентина Васяновича "Відблиск" вперше в історії України відібрали серед 36 найкращих міжнародних проєктів на престижний Berlinale Co-production Market.

Також відбулися покази фільмів: "Мої думки тихі" (реж. Антоніо Лукіч), "Віддана" (реж. Христина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн), "Забуті" (реж. Дарія Онищенко), "Схованки" (реж. Ірина Громозда, креативний продюсерка Олеся Лук'яненко, співпродюсерка Катерина Вишневська) та "LET IT SNOW" (реж. Станіслав Капралов).