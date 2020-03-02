Вікторія Польова. «Проповідь рибам». Антоній Баришевський

5 березня у Національній філармонії України відбудеться авторський концерт сучасної української композиторки, лауреатки премії імені Тараса Шевченка Вікторії Польової.

У програмі цього концерту звучатимуть твори, написані Вікторією Польовою у різні роки – від 1990-х і донині – «Сірін-соната», «Quasi una fantasia», «Вітрувіанська людина», «Іск'я», «Музика для Темо», «Посмішка Серафіму», «Сімург-квінтет».

Антоній Баришевський

Зокрема, відбудеться світова прем’єра твору «Проповідь рибам», присвяченого його першому виконавцю, Антонію Баришевському. А через три місяці, в червні 2020 року, цей твір звучатиме в італійській Падуї. Саме тут жив Святий Антоній, що проповідував рибам.

У цьому концерті також бере участь ансамбль «Віртуози Києва».

Вартість квитків – 80-400 грн.

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