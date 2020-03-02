Онлайн замовлення квітів та подарунків по Україні та світу

Букет квітів - це гарний подарунок, а також найліпший спосіб виразити свої почуття по відношенню до небайдужої людині. Саме тому послуга доставка квітів по Україні та світу зараз користується великою популярністю. До того ж, сьогодні прямо на сайті можна швидко і зручно замовити квіти та квіткові композиції з подарунками.

Замовлення квітів швидко і просто

Сервіс компанії Flowers.ua налаштований дуже зручно. Процес вибору, замовлення та оплати відбувається в режимі онлайн. Це дійсно чудова можливість замовити квіти з доставкою в особливості для тих, у кого просто немає часу на походи по квіткових магазинах.

Найширша мережа квіткових майстерень

Flowers.ua працює на ринку квіткової продукції вже більше 17 років та знає толк у своїй справі. За довгі роки роботи компанії вдалося відкрити найширшу мережу квіткових майстерень в Україні, а також налагодити співпрацю з перевіреними постачальниками. В нашому арсеналі є найсучасніше холодильне обладнання, в котрому дотримується суворий температурний режим зберігання квітів. Саме тому квіти від Flowers.ua завжди найсвіжіші і гарантовано простоять у вазі ще багато днів після доставки, надихаючи своєю красою та ароматом одержувача.

Працюємо й напередодні свята

Зовсім скоро прийде улюблене свято весни - 8 березня, тож поспішайте замовити незабутній подарунок дорогій людині, а наші флористи та кур'єри подбають про те, щоб все було виконано в кращому вигляді. На наших сторінках Instagram та Facebook можна знайти найактуальніші пропозиції, акції та приємні знижки напередодні свят.

Квіти на будь-який смак та гаманець

Доставка квітів від Flowers.ua - це послуга, яка доступна кожному. На сайті завжди в наявності є велике різноманіття квітів та квіткових композицій. Наша команда робить усе можливе, щоб кожен із відвідувачів був у змозі підібрати оригінальний букет на свій смак та гаманець. Так, в нашому асортименті представлені як недорогі композиції сезонних квітів (наприклад, хризантем або гербер), так і вражаючі VIP букети (зі 101, 301, 501, 1001 троянди, а також неймовірні композиції з метровими трояндами).

І квіти, і подарунки

В асортименті Flowers.ua також є дуже цікаві подарунки до будь-якої нагоди. До того ж презентом можна доповнити обраний вами букет або композицію з квітів. Такий подарунок точно запам'ятається адресатові надовго. Що б саме ви не обрали - м'яку іграшку, романтичний лист, повітряні кульки, цукерки або торти, все буде оформлено на вищому рівні. Ну, а якщо вам захочеться все й одразу, загляніть до розділу "Подарункові корзини". Там ви знайдете і солодощі, і іграшки, і фрукти, і елітний алкоголь, і ще багато чого цікавого.

Індивідуальне замовлення

Flowers.ua надає одну унікальну послугу, якою напевно зацікавляться усі творчі особистості, а також вимогливі клієнти. Якщо жодна з позицій сайту вас не влаштує, у вас буде можливість оформити індивідуальне замовлення. В цьому випадку з вами зв'яжуться менеджери компанії (працюють цілодобово) та проінформують вас про вартість вашого заказу, строки його виконання, а також, можливо, запропонують якусь заміну, якщо певної квітки не буде в наявності. Потім за діло візьмуться флористи Flowers.ua. Завдяки їх високому професіоналізму, можна бути впевненим, що ваше замовлення буде виконано на вищому рівні і точно в строк.

Адресна кур'єрська доставка квітів

Компанія Flowers.ua володіє власною кур'єрською службою. Доставка квітів по Україні починає працювати вже через пару годин після того, як ви здійсните оплату. При чому вартість вашого замовлення ніяк не впливатиме на вартість доставки. Тобто, і VIP букети, і бюджетні квіткові композиції доїдуть до адресата за одних і тих же умов. Доставка квітів здійснюється щоденно.