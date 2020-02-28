Вінниця посилює заходи протидії інфекційним хворобам

Місто додатково закупить обладнання і медикаменти для виявлення та лікування інфекційних хвороб, засоби індивідуального захисту для персоналу інфекційного відділення міської клінічної лікарні №1. На сесії міської ради 28 лютого депутати підтримали відповідне рішення про відділення з міського бюджету 800 тисяч гривень.

Попередні закупівлі були проведені наприкінці минулого року. Але, враховуючи ситуацію з поширюваністю гострих респіраторних вірусних інфекцій (нагадаємо, з 30 січня по 14 лютого усі школи міста були закриті на карантин), та уже підтверджену інформацію щодо виявлення коронавірусу в Румунії, Італії, Польщі та інших країнах Європи – прийнято рішення виділити ще 800 тисяч грн з міського бюджету на додаткові заходи для створення запасу медичних засобів.

«Ряд заходів ми вже провели по наших лікарнях. Але необхідно закупити додатково обладнання, медикаменти, захисні засоби для медичного персоналу. Дай Бог, щоб коронавірус нас обійшов – і Україну в цілому, і Вінницю зокрема. Але закликаю всіх вінничан слідкувати за своїм здоров’ям і в разі перших симптомів, схожих на ГРВІ, одразу звертатись до сімейного лікаря», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Ці кошти будуть спрямовані на оснащення МКЛ №1, як лікарні, визначеної для розгортання госпітальної бази для надання медичної допомоги особам з підозрою на захворювання коронавірусом 2019-nCoV. Зокрема, будуть придбані безконтактні термометри для вимірювання температури, пульсоксиметри, які крім вимірювання пульсу визначають насиченість крові киснем. Закуплять антибіотики для лікування пацієнтів з важкими респіраторними інфекціями та їх ускладненнями. Для персоналу інфекційного відділення лікарні, будуть придбані додаткові засоби індивідуального захисту – спеціальні костюми, захисні щитки і рукавички. Частина коштів буде направлена на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки приміщень відділення, обладнання та засобів індивідуального захисту персоналу.

Крім того, буде підведено кисневу магістраль від терапевтичного корпусу лікарні до інфекційного відділення. «Це дуже важливо, адже є необхідним для проведення кисневої терапії пацієнтам при ускладненому перебігу респіраторної інфекції. Киснева магістраль дасть можливість облаштувати кисневі точки уже безпосередньо в боксах», - пояснює директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Шиш.