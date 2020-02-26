Краєзнавчу виставку про Українську революцію на Поділлі презентували у Вінниці

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували краєзнавчу виставку «Буремні події Української революції 1917-1921 років на теренах Поділля».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували краєзнавчу виставку «Буремні події Української революції 1917-1921 років на теренах Поділля», створену у рамках реалізації громадською організацією «Асоціація музеїв Вінниччини» однойменного проєкту», - йдеться у повідомленні.

В експозиції представлені документи, світлини часописи періоду визвольних змагань (1917-1921) з фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Вінницької області, а також приватних колекцій.