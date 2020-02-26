Краєзнавчу виставку про Українську революцію на Поділлі презентували у Вінниці

Краєзнавчу виставку про Українську революцію на Поділлі презентували у Вінниці

Укрінформ
У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували краєзнавчу виставку «Буремні події Української революції 1917-1921 років на теренах Поділля».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували краєзнавчу виставку «Буремні події Української революції 1917-1921 років на теренах Поділля», створену у рамках реалізації громадською організацією «Асоціація музеїв Вінниччини» однойменного проєкту», - йдеться у повідомленні.

В експозиції представлені документи, світлини часописи періоду визвольних змагань (1917-1921) з фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Вінницької області, а також приватних колекцій.

Матеріали експозиції відображають пов’язану із Поділлям діяльність Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. Зокрема у часи, коли у Вінниці розташовувалися урядові структури Української Народної Республіки, діяли регулярні військові з’єднання та повстанські загони.

Після експонування у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї експозиція помандрує районами області.

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