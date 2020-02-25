«Лабораторія форматів»: оголошено старт нового сезону

Розпочався третій сезон проєкту Національної асоціації медіа «Лабораторія форматів». Регіональним радіостанціям та телеканалам вдалося успішно реалізувати перші два сезони, отримати новий досвід, створити якісний контент та викликали суспільний резонанс.

У межах нового сезону проєкту «Лабораторії форматів» буде реалізовано 4 телевізійних формати та 1 радіоформат. Для кожного з них оберуть по три переможця.

Для команд компаній-учасниць наші експерти проведуть семінар, під час якого розкажуть про творчі, технічні та організаційні особливості виробництва програм. Учасникам компенсують проїзд, проживання та харчуванням.

Участь у проєкті «Лабораторія форматів» - це чудова можливість для регіональних ТРО наповнити новим та цікавим контентом ефір, підвищити навички свого персоналу та отримати цільове фінансування на виробництво якісного контенту.

Проєкт «Лабораторія форматів» реалізується Національною асоціацією медіа за підтримки проєкту USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Порядок проведення конкурсу

Компанії, які бажають взяти участь у конкурсі, мають ознайомитися з форматами і до 6 березня 2020 року надіслати за адресою

01032, м. Київ вул. Саксаганського 103, оф. 30

пакет документів, що має містити:

заповнену заявку (форма заявки за посиланням) https://forms.gle/ 6UrWJVXr2w98xh4y5;

6UrWJVXr2w98xh4y5; бюджет на виробництво програм (у довільній формі);

мотиваційний лист (у довільний формі, завірений підписом директора).

Заявки будуть оцінені проєктною командою до 13 березня 2020 року на основі наступних критеріїв:

наявність відповідної мотивації - 20%;

наявність необхідної команди та ресурсів - 20%;

обґрунтованість бюджету – 20%;

наявність релевантного досвіду – 20%;

участь в НАМ – 20%.

Зверніть увагу, що заявки від телерадіокомпаній з неповним комплектом документів до участі в конкурсі не допускатимуться.