"Відомий і невідомий Вівальді". Квартет баяністів ім. М. Різоля

4 березня у Національній філармонії України звучатиме музика італійця Антоніо Вівальді.

Вівальді, поруч із Йоганном Себастьяном Бахом та Георгом Фрідріхом Генделем, один із найяскравіших та найбільш знаних представників епохи бароко, творець жанру сольного інструментального концерту. Його музика по всьому світу користується величезною популярністю, а цикл «Пори роки» став справжнім шлягером класичного мистецтва.

«ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ ВІВАЛЬДІ»

Квартет баяністів імені Миколи Різоля у складі: Олексій Коломоєць (перший баян), Олег Шиян (другий баян) – керівник, Ігор Саєнко (баян-баритон), Роман Молоченко (баян-контрабас).

Квартет баяністів імені Миколи Різоля

Участь беруть Ольга Табуліна (мецо-сопрано) та Наталія Сікорська (партія клавесина).

Ольга Табуліна

Наталія Сікорська

Програма (аранжування Ігоря Саєнка):

А. Вівальді/ М. Ріхтер – Концерт «La Primavera» («Весна») мі мажор.

А. Вівальді – Арія “Ho il cor gia lacero” з опери “Грізельда”.

А. Вівальді/ М. Ріхтер – Концерт «L'Estate» («Літо») соль мінор.

А. Вівальді – Арія “Andero, volero, gridero” із опери “Орландо”

А. Вівальді/М. Ріхтер - Концерт «L'Autunno» («Осінь») фа мажор.

А. Вівальді – Арія “Vedro con mio diletto…” із опери “Джустіно”.

М. Ріхтер – November

А. Вівальді/М. Ріхтер – Концерт «L'Autunno» («Осінь») фа мажор.

А. Вівальді/М. Ріхтер – Концерт «L'Inverno» («Зима») фа мінор.

Цього вечора відкривайте наново музику Вівальді завдяки версії відомого квартету баяністів, а також – співачки Ольги Табуліної та клавесиністки Наталії Сікорської!

Вартість квитків – 70-350 грн.

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