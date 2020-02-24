“Присвята Фридерику Шопену”. Каміль Пахолець (Польща)

1 березня у Національній філармонії України, за підтримки Польського Інституту у Києві, відзначають день народження Фридерика Шопена, якому цьогоріч виповнилося би 210 років. Це традиційний концерт до чергової річниці всесвітньо відомого польського класика, що відбувається і в Національній філармонії України.

Цього разу із концертом-присвятою сольно виступить польський піаніст Каміль Пахолець, володар ІІ премії XI Міжнародного конкурсу піаністів імені Падеревського у Бидгощі. Концерти в Україні – нагорода від Польського Інституту у Києві для польського переможця конкурсу. Звучатимуть лише фортепіанні твори Фридерика Шопена, музику якого люблять і знають не лише кияни, а й весь світ.

Каміль Пахолець народився 1998 року. У віці 7 років розпочав навчання у класі фортепіано в Державній музичній школі ім. Людомира Ружицького в Кельцах. 2017 року вступив до Музичної академії ім. Кароля Шимановського в Катовіцах (клас проф. Войцеха Світали). Починаючи від 2019 року – студент Музичної академії у Бидгощі (клас проф. Еви Поблоцької).

Каміль Пахолець – лауреат низки міжнародних фортепіанних конкурсів. Зокрема, 2016 року став переможцем (а також володарем кількох спеціальних призів) 46-ого Всепольського конкурсу піаністів ім. Фридерика Шопена у Катовіцах. 2018 – переможець Міжнародного конкурсу піаністів у Ліворно, „The Arturo Benedetti Michelangeli Prize” в Італії та І Міжнародного Шопенівського конкурсу на історичних документах (півфіналіст). Виступав із концертами у Польщі, Франції, США та Японії. Неодноразово був солістом оркестрів Свентокшиської філармонії, Філармонії у Зеленій Гурі, Львівського оркестру віртуозів, Академічного оркестру ім. Кароля Шимановського у Катовіцах. Також кілька разів ставав стипендіатом польських програм для молодих талантів. Від 2016 року знаходиться під патронатом Національного Інституту Фридерика Шопена в рамках програми «Молоді таланти».

Подаруйте собі вечір вишуканої класики!

Вартість квитків – 70-350 грн.

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