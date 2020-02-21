Вінницька облрада ухвалила Стратегію збалансованого регіонального розвитку до 2027 року

Вінницька обласна рада у п’ятницю в ході позачергової 42 сесії ухвалила Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Стратегія розроблялась на основі чинного законодавства із використанням кращого європейського та українського досвіду робочою групою із розробки Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року за технічного сприяння з боку експертів Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO).

Ключовими перевагами збалансування стратегії розвитку Вінниччини є відсутність критичних демографічних та економічних диспропорцій у розвитку регіону, транзитний потенціал, наявність унікальних родовищ мінеральних вод, розвиток аграрної галузі, високий рівень залучення інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств та організацій, найбільша кількість елементів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини

Ключовими недоліками варто вважати – значне техногенне навантаження на екологічну сферу, область відноситься до територій із найнижчими обсягами балансових експлуатаційних запасів питних і технічних підземних вод, територіальні диспропорції, території із обмеженим режимом водопостачання, неналежний стан мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та низький рівень покриття мережі інтернет.

Реалізація на території області державних ініціатив, зокрема в рамках Національної транспортної стратегії на період до 2030 року «Drive Ukraine 2030»; використання інструментів міжмуніципального співробітництва та державно-приватного партнерства; додаткові можливості залучення фінансування через державні фонди; активізація транскордонного та міжрегіонального співробітництва є суттєвими можливостями для реалізації та виконання з заходів стратегії.

Під час обговорення депутат обласної Ради Володимир Барцьось запрпонував внести пропозиції про доповнення Стратегії в частині національно-патріотичного виховання молоді та підтримки Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки.

Після обговорення, депутати 55 голосами прийняли рішення підтримати проєкт Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та план заходів на 2021-2023 роки зі змінами і доповненнями.