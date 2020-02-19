ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2019» в номінації «Фінансист року»

Онур АНЛИАТАМЕР

Голова Правління АТ «Кредит Європа Банк» (Україна)

Три головні події 2019 року за Вашою версією: 1. Зеленський став президентом і новий сформований парламент. 2. Економічна стабільність і ефективність гривні по відношенню до долара США. 3. Зустріч Зеленського з Путіним в Парижі.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Будьте ласкаві до людей, тварин і природи, і вони будуть добрі до вас.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Професійним баскетболістом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Участь в епічному фільмі-блокбастері (наприклад, «Гра престолів», «Володар кілець»).

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Інвестуйте в хороших людей, довіряйте їм, допомагайте їм бути краще, ніж ви самі.

Ваш улюблений афоризм? Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися ». Хрещений батько.

На що Вам шкода витрачати гроші? Квіти.

Як (в чому) Ви зберігаєте особисті заощадження? На депозиті, у своєму банку.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Досить, щоб моя сім'я була щасливою і здоровою.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Здоров'я це те, що ви не можете купити, тому воно важливіше.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...» І я використаю її що б повернути вам.

Кому в цьому житті Ви заздрите? Моїй кішці.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Іноді бути занадто консервативним.

Чи є у Вас улюблена книга? Чому народи зазнають невдачі - Дарон Ацемоглу.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення - бути батьком двох дочок і вчити їх життя. Найбільша помилка - не піти на весілля мого кращого друга через відрядження. Він нагадує мені, це кожен раз, коли він бачить мене.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Літній відпочинок з сім'єю біля моря.

Віталій РОМАНЧУКЕВИЧ

Перший заступник Голови Правління АКБ «Індустріалбанк», віце-президент Асоціації українських банків, Кандидат економічних наук

Три головні події 2019 року за Вашою версією:

Індустріалбанк став розрахунковим банком компанії MoneyGram (ми перші впровадили в Україні новий продукт Aссount Dеposit з можливістю зарахування на банківський рахунок в будь-який банківський установі України, які надають послуги фізичним особам, аналога не має й в СНД). Ми здійснили вагомий крок в напрямку конвертації гривні та популяризації гривневих розрахунків на міжнародних ринках. Моя Команда в Індустріалбанку провела операцію на міжбанківському валютному ринку з продажу гривні для міжнародної фінансової установи - нерезидента (яка розмістила її на власному гривневому коррахунку для подальшого використання при проведені розрахунків для своїх клієнтів нерезидентів, тепер представництво ООН, дипломатичні установи та інші купляють гривню на нерезиденті та оплачують через український банк). Активна робота в Асоціації українських банків (АУБ) дозволила значно збільшити кількість нових членів АУБ, відновлена тісна і плідна співпраця з Національним банком України, що говорить про ефективну роботу та затребуваний попит банківського сектору у необхідності консолідації та об'єднаного відстоювання інтересів.

Ваша «Формула успіху»: Я завжди дію поки інші думають і вагаються.

Ваш життєвий девіз: спішити творити добро.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? До 10 років я мамі говорив, що буду директором, а коли вона запитувала директором чого, я відповідав — неважливо головне директором, з 11 років мав велику мрію стати банкіром.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Насправді мрій у мене багато. Я дуже полюбляю вислів. Богдана Гаврилишина: Мрійте, але велико мрійте, про великі речі. А взагалі з самого дитинства, відколи я себе пам’ятаю я мріяв здійснити подорож в Тибет (гірські Гімалаї), поки що її не реалізував.

Бути сьогодні успішним – це… Ключ до успіху в будь-якій справі - вміння вести за собою людей, мотивувати та заряджати їх енергією досягнення спільної мети. Успіх = (мета (чітко знати, що хочеш) + команда) + (знати, як зробити + любити свою справу + здорове судження + гнучкість + ризик + діяти + вчасно розподілити пріоритети + ….).

Ваш улюблений афоризм? «У Вас не буде другого шансу справити перше враження», Бернард Шоу.

На що Вам шкода витрачати гроші? Шкода витрачати гроші на людей в яких потім розчаровуєшся.

Як (в чому) Ви зберігаєте особисті заощадження? В основному власні заощадження я вкладаю як інвестиції в різні активи (золото, цінні папери, стартапи). І звісно розміщаю на банківському депозиті в національній валюті в Індустріалбанку.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Гроші не роблять мене щасливішим, вони несуть в собі інше призначення. В більшій мірі гроші для людини це випробування, як відсутність їх так і велика кількість. Але енергія щастя точно не в грошах.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя для мене в позитивних емоціях. Наприклад зустрічаєш друга з дитинства і згадуєш спільні життєві моменти які через багато років наповнюють тебе радістю.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... зроблю неможливе можливим».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Не завжди можу дослухати співрозмовника до кінця, якщо співрозмовник повільний.

Чи є у Вас улюблена книга? Я багато читаю, тому назвати єдину улюблену неможливо. З художньої літератури виділю «Мертві душі» (Миколи Гоголя), «Алхімік» (Пауло Коельо), з бізнес літератури «Атлант розправив плечі» (Айн Рєнд), «Ніколи не їжте наодинці» (Кейт Феррацци), «7 Навичок високоефективних людей» (Стівен Кові), «Найбагатша Людина у Вавилоні» (Джордж Семюель), «Homosapiens» (Ной Харарі), «Думай і багатій» (Наполеон Хілл).

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Найкращий відпочинок то проведений разом із сім'єю час. А час проведений з кумом то взагалі феєрія.

Юлія ФРОЛОВА

Голова Правління АТ «Банк Альянс»

Три головних події 2019 року по Вашій версії: Краща дилінгова команда серед банків України; Старт торгового фінансування; Банк увійшов до топ 30 провідних фінансових установ країни.

Ваша «Формула успіху»: Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. А потім робити так, щоб ці знання не залишалися мертвим вантажем, а щоб дійсно були застосовані на практиці в роботі та в житті.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Чарівником, ну в крайньому випадку - фокусником.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Побачити Еверест. Чому саме Еверест? Це в чистому вигляді магія, це найвищий пік на планеті.

Бути сьогодні успішним - це ... бути ефективним. Бути ефективним сьогодні - це не просто опція, це найважливіший критерій для кожного, причому як в роботі, так і в особистих сферах. Темп життя зараз дуже великий і просто немає часу для того, щоб повільно розгойдуватися або робити щось не на 100%.

Ваш улюблений афоризм? І це пройде. Коли нахлине сильний гнів або сильна радість, подивися на цей напис, і він тебе протверезить. Дуже сильна думка від Соломона.

На що вам шкода витрачати гроші? На ліки.

У чому ви зберігаєте особисті заощадження? У задоволеннях.

Скільки вам потрібно грошей для щастя? Стільки, щоб дозволити зробити близьких щасливими.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? В пізнанні.

Кому в цьому житті Ви заздрите? Далай Лама - духовний лідер тибетського народу.

Ілон Маск - видатний інженер, винахідник і підприємець, співзасновник компанії PayPal, засновник компаній SpaceX, Tesla, SolarCity і The Boring Company.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Упертість.

Чи є у Вас улюблена книга? Останній, самий об'ємний і один з найбільш відомих романів Ф. М. Достоєвського - «Брати Карамазови».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Нестор Іванович Махно - революціонер-анархіст, під час громадянської війни 1917-1922 років командував селянською повстанською армією України.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? З найбільших досягнень - звичайно ж, син.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Кулінарія, а особливо - випікання Пасок.