Моцарт, Шуберт. Київський камерний оркестр

22 лютого у Національній філармонії України разом із Київським камерним оркестром Наталія Пономарчук виступить як диригент, а скрипаль Дмитро Ткаченко як соліст. Звучатимуть твори класиків Вольфганга Амадея Моцарта та Франца Шуберта.

Шуберт і Моцарт не були знайомі особисто. Але до 1816 року, коли й створено Рондо для скрипки та струнних, Шуберт вчився основам композиції та контрапункту в старшого сучасника – Антоніо Сальєрі. А ще у власній творчості Шуберт значно продовжив традиції віденських класиків. Зокрема, це відчутно й в Струнному квінтеті, який Шуберт написав 1828 року.

Дмитро Ткаченко – неперевершений український скрипаль. Він народився в Києві. Почав грати на скрипці та фортепіано, коли йому було 6 років. Навчався в Київській «десятирічці». Закінчив Національну музичну академію України імені Петра Чайковського у класах Богодара Которовича та Ярослави Рівняк. Продовжив навчання у лондонській Ґілдхолській музичній академії у класі Іфра Німана. Там отримав Концертний диплом (Premier Prix) та маґістерський ступінь. Також стажувався у професорів Девіда Такено та Криштофа Сметани.

Дмитро Ткаченко

Наталія Пономарчук – одна з найяскравіших диригенток в українській симфонічній музиці. Визнання отримала після того, як стала лауреатом першої премії Національного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака 1998 року в Києві. Вже на останньому курсі київської консерваторії (клас викладача Алліна Власенка) працювала диригентом оркестру Національної радіокомпанії України. Є дипломантом II Міжнародного конкурсу диригентів ім. Прокоф’єва в Санкт-Петербурзі. Як запрошений диригент виступала у рамках гастрольних турне в престижних концертних залах Іспанії, Португалії, Італії, Польщі, Росії та ін. Співпрацювала з Оркестром української музичної академії в Чонгкінг (Китай), Симфонічним оркестром м. Анкара (Туреччина), Симфонічним оркестром Мічоакан в Морелії (Мексика), Симфонічним оркестром Естадо до Еспіріто Санто (Бразилія).

Від 2003 року Наталія Пономарчук очолює Академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії, а також (від 2009-го) є другим диригентом Національного симфонічного оркестру України. Від 2018 року виконує обов’язки художнього керівника Київського камерного оркестру Національної філармонії України.

Наталія Пономарчук

Вартість квитків – 80-400 грн.

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