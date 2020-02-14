“Активна Громада” презентувала стратегію на 5 років

13 лютого Олександра Гліжинська, виконавча директорка Інституту “Республіка” презентувала результати п’ятирічної діяльності Всеукраїнської ініціативи “Активна Громада” та стратегію на 2020-2025 рр. Учасники заходу - представники державних органів влади, місцевого самоврядування, освітніх, наукових та дослідницьких організацій, сфери культури, підприємці, представники посольств, міжнародних організацій та ЗМІ.

З вітальним словом виступив засновник Інституту “Республіка” Володимир Чемериса: “Інститут із самого початку свого існування ставив собі за мету – залучати громадян до демократичних процесів в Україні. Треба подивитись, що таке є активізм у сучасному періоді. Є ряд правозахисників, активістів, які щоразу кидаються на амбразуру і відстоюють, або ж виступають проти того чи іншого рішення на місцевому або державному рівні. Але справжній демократичний розвиток стане тоді, коли з’явиться значна кількість людей зі своєю позицією і з бажанням втілити свої думки, ідеї в життя. Саме для цього й була створена “Активна Громада”.

Для того, щоб розповісти про результати “Активної Громади” за останні 5 років, Олександра Гліжинська розпочала з історії про те, як ініціатива зароджувалась: “Я добре пам’ятаю цей день. Це було 20 лютого 2014 року, Революція Гідності, готель Україна. Ранок. Я йду по каву. Трохи тривожно, адже чуються вибухи, а по всьому Майдану – наші друзі, колеги, партнери, активні люди. Запах кави трохи заспокоює та бадьорить. Повертаюсь від баристи в хол і бачу, як в готель починають забігати люди зі щитами, а на них .... тіла поранених, убитих. Чуються вибухи, постріли, крики.... Ми пробули в готелі десь до опівдня. За цей час кожен робив, що міг – рятував поранених, первіряв безпеку в готелі, писав журналістам, що відбувається в готелі, щоб кожна людина могла відбудувати події того дня.... Коли постріли вщухли, стало відносно безпечно, ми покинули межі готелю. Я рухалась у напрямку до Бесарабки. Там ми побачили людей, що мирно прогулювались. Молоді сім’ї, тримаючи за ручки малих дітей, переходили дорогу.

І в той момент ми зрозуміли, що є дві реальності, в яких зараз проживають люди – те, що відбувалось на Майдані – вибухи, постріли, смерть за свободу, за щасливе майбутнє, і те, що відбувались на Бесарабці – усмішки, любов, єдність як прояв тої ж таки свободи та щастя. І стало зрозуміло, що від кожного з нас залежить те, в якій країні ми опинимось завтра. Який вибір ми робимо тут і зараз. Перед нами постали питання: що кожен з нас має робити, щоб не доводилось повторювати революцію кожних 5-10 років? Що маємо робити системно, аби забезпечити сталий розвиток та повагу влади до вибору громадян? Так і народилась ідея створити «Активну Громаду» – ініціативу, яка охопить усю країну, яка стане підґрунтям для щасливого майбутнього.”

Впродовж 5 років “Активна Громада” виросла з представництва у двох громадах до 70 на сьогоднішній день. Цьому сприяли надійні партнери, як на національному рівні, зокрема Національний демократичний інститут, так і на місцевому рівні – запит громадян, місцевих громадських організацій, комунальних, державних установ. Протягом 5 років ініціатива залучила до 9994 подій - понад 226 тисяч громадян з метою громадянської та політичної просвіти, діалогу про реформи, участі у прийнятті рішень. Сотні ініціатив громадян за менторства “Активної Громади” в Україні стали реальністю. Це вдалося завдяки широкому партнерству як на місцях, так і на національному рівні. Понад 180 організацій (ГО, партії, комунальні установи, освітні заклади, центри правової первинної допомоги...) стали партнерами в досягненні мети – сприяти активізації та залученню громадян до участі у прийнятті рішень як на місцевому, так і на національному рівні.

Тому, наступним спікером під час заходу став Анатолій Амелін - співзасновник, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, який розповів про важливість відкритих систем: “Я хочу висловити захоплення ініціативою, що об'єднує активних людей. Я сам родом з Донецька. Я намагався робити подібне об’єднання за інтересами у Донецьку до окупації, проте, на жаль, люди в моєму місті складно об’єднувались. І як наслідок - було складно реалізувати якісь ідеї. Щодо відкритих систем, то вони часто більш прогресивні, ніж ієрархічні. Я не одноразово був у Кременевій долині – в офісі Фейсбуку, Інстаграму, Твіттері. Це саме ті організації, які працюють у форматі відкритих систем. При них створюються групи, що генерують ідеї і упаковують їх у продукт. І це працює швидко та ефективно. В Україні таким прикладом відкритої системи також є Аспен Інститут. Наш аналітичний центр я теж створював за прикладом відкритої системи. Саме так, у партнерстві та, будучи відкритими до ідей, ми досягаємо успіху”.

Далі Олександра Гліжинська презентувала стратегію “Активної Громади на наступні 5 років. “Новим етапом в ініціативі є сталість та системність активності залучених громадян. Ми беремо на себе відповідальність: у наступні 5 років залучити до системної активності щонайменше 1% громадян для розвитку добробуту громад України. Ми вирішили ще більше розширити коло партнерів і нам є що запропонувати їм для співпраці. Щоб зрозуміти, хто впливає на якість громади, ми вибрали такі критерії: громадянська освіта, активність населення, рівень культури, безпека, розвиток підприємництва, відкрита, прозора та відповідальна політика, інформаційний простір, збір та аналіз даних. Саме за цими критеріями ми і визначили партнерів, які значно посилять наш вплив на активізацію громадян”.

Фото: “Активна Громада”