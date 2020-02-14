Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року-2019» в номінації «житловий комплекс року»

ЖК «INTERGAL CITY»

Компанія «Інтергал-Буд»

Маркетинг-директор Ірина Міхальова

Існуючі на даний час корпоративні нагороди:

- премія IBUILD «Забудовник року» 2019, 2018;

- премія IBUILD ЖК «Озерний гай Гатне» - «Лідер житлового будівництва за європейськими екостандартам»;

- премія EE Real Estate Project Awards - «Девелопер року» 2019;

- Лідер за масштабами будівництва 2019 (Мінфін);

- Intergal City став кращим в номінації Mix-use project (EE REAL ESTATE PROJECT AWARDS-2018).

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2019 році:

За 5 років в розвиток інженерних мереж Києва компанія витратила 320 млн. грн. Гроші пішли на заміну мереж каналізації, водопроводу, тепло-, електромереж та реконструкції котелень.

Крім того, компанія Інтергал-Буд інвестувала в очищення 5 озер, реконструкцію "Парку Перемоги", створила ігрову зону на ВДНГ на 5 га і розбила кілька нових скверів у різних районах столиці.

«Щаслива цеглинка» - безкоштовні дитячі екскурсії на будівельні майданчики компанії. Професійні майстер-класи, лекції в ігровій формі.

Мета - профорієнтація підростаючого покоління. Демонстрація переваг і затребуваності професії на ринку.

Екологічні ініціативи компанії: сортування сміття для подальшої переробки; - обладнання комплексів прокатними велопарковками; встановлення зарядних станцій для електричних авто; реновація парків, очищення озер, висадка фруктових алей.

Історія створення (ідея створення) вашого ЖК: Багатофункціональний житловий комплекс «INTERGAL CITY» розташований в самому центрі Києво-Печерського району. Таке розташування гарантує як проживання в одному з найпрестижніших районів міста, так і унікальні види. Цей важливий факт надихнув нас на створення сучасного вигляду комплексу, утвореного подовженими куполоподібними формами, пов'язаними один з одним на різних рівнях повітряними мостами. Це сміливе архітектурне рішення дозволяє всім жителям насолоджуватися панорамним видом на Дніпро, пам'ятником «Батьківщина-Мати» та Києво-Печерською Лаврою.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? У чому його унікальність? Комплекс преміум-класу представляє собою унікальне за своєю архітектурою місто майбутнього, в якому органічно поєдналися всі сфери сучасного життя: житловий комплекс; торгово-розважальний центр; бізнес центр.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Об'єднуються відкриті тераси створюють вертикальний розподіл транспортно-пішохідних потоків і переміщення між різними рівнями комплексу. Тераси пов'язані з житловими вежами, апартаментами, торговим і бізнес-центром повітряними мостами. Це створює відкриті безперервні внутрішні зони з панорамними видами на «Батьківщину-Мати».

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Багатофункціональний житловий комплекс «INTERGAL CITY» об'єднує в собі: житловий комплекс; торговий центр; бізнес центр.

Чому покупець вибирає вас? ЖК «INTERGAL CITY» - це унікальне для України інноваційне місто майбутнього в самому центрі столиці з захоплюючими панорамними видами на схили Дніпра. А багаторічна репутація забудови «Інтергал-Буд» дає гарантію того, що всі об'єкти компанії будуть побудовані в строк з високоякісних матеріалів.

Завдяки чому ваш бренд отримав цю нагороду (назвіть три основні пункти)? Унікальність архітектури; інноваційність; комфортабельність; багатофункціональність.

ЖК «SCANDIA»

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРІУМФ »

Директор - Владислáв Єфименко

Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Незалежне некомерційне дослідження ринку житлових новобудов України. Ревізор новобудов. Диплом гран-прі ЖК «Scandia», переможець групи «Нижній ціновий сегмент новобудов Київської області». Подяка Броварського міського голови колективу за активну участь у громадському житті міста Бровари, допомога в підготовці та проведенню заходів до Дня міста. Подяка За співпрацю на фестивалі «Місто щасливих людей» в День міста Бровари.

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2019 році: Звичайно ж це ЖК «Scandia». Ми прийняли цей житловий комплекс в стані «недобудови», успішно завершили будівництво і в 2019 році здали будинок в експлуатацію. Після таких результатів ми отримали повне схвалення і підтримку інвесторів. Це дозволило в другій половині 2019 року, продовжити будівництво першої черги комплексу.

Історія створення (ідея створення) вашого РК? За концепцію ми взяли європейський, скандинавський тип будівництва комфорт-бізнес класу: чудовий клінкерний фасад, красиві скатні дахи, комфортні планування, екологічність ... Будинки в 5-7 поверхів забезпечують більший простір для життя. Жителі, поруч з такими будинками, відчувають себе вільно і комфортно, на них не «тиснуть» фарбовані 20-25 поверхові «монстри». Це місце, де хочеться жити. Місце, де мрія перетворюється в мету, а мета в реальність.

Що дозволило вашій ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? У чому його унікальність? Все дуже просто. Основний акцент ми робимо на якість, довговічність, естетику і безпеку. Досить приїхати і подивитися на введені в експлуатацію будинки, щоб переконатися в цьому. Екологічно безпечні будматеріали, сучасні європейські фасади безсумнівно підвищують комфорт життя. І як результат - у нас безпечно, красиво, а квартири доступні.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Монолітно-каркасна технологія. Вона забезпечує велику довговічність, підвищену навантажувальну здатність і відсутність наслідків усадки. По суті - це 12-ти метрові палі, міцний залізобетонний каркас, монолітна плита перекриття і стіни з керамічного блоку - високотехнологічний, екологічно безпечний сучасний будівельний матеріал. Будинки при такому підході до будівництва: міцні, довговічні, екологічно безпечні, мають комфортний температурний режим, а також якісну звукоізоляцію. Гарний клінкерний фасад, комбінований і утеплений. Дахи - Фальцований металевий лист з утепленням мінеральною ватою 300 мм, з паро- та гідро захистом.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Комерційні приміщення на перших поверхах - це можуть бути офіси, магазини, кафе і т.д. Закрита територія ЖК від сторонніх, сучасні безпечні дитячі майданчики, 5 дитячих садків і 2 великі сучасні школи в яких стадіон і басейн - обов'язковий атрибут. Без сумніву, озеро біля парку - це наша гордість: для жителів Скандії буде створена піщана пляжна зона, і окрема зона для любителів риболовлі.

Чому покупець вибирає вас? Звичайно ж це - комфорт, естетика і надійність. Все в захваті від наших скандинавських фасадів. Другими йдуть, без сумніву, панорамні вікна. І люди, які приїхали до нас на перегляд, обов'язково на цьому роблять акцент. Родзинкою для позитивних вражень клієнтів є озеро і парк, особливо, якщо їх видно з панорамних вікон обраної квартири.

ЖК «CITY PARK»

ТОВ “Будівельна група “Синергія”

Генеральний директор Ігор Овéрко

Існуючі на даний час корпоративні нагороди:

Вибір року 2019 Будівельна група “Синергія” Девелоперська компанія року в передмісті Києва;

EE REAL ESTATE PROJECT AWARDS 2019 Будівельна група “Синергія” — Девелопер року в Київському регіоні;

IBuild 2019 ЖК City Park — кращий житловий комплекс передмістя.

Найвагоміші події Вашої компанії в 2019 році: Старт флагманського проєкту в концепції “місто в місті” — ЖК “Синергія Сіті”. Почали будівництва школи “Синергія” на 1300 учнів. Здали в експлуатацію 9 будинків в 3-х житлових комплексах: ЖК Green Side, ЖК City Park, ЖК Синергія 3+

Ідея створення вашого ЖК? “Натхненний природою” — не просто слоган житлового комплексу. Це відображення його ідеології. Адже комплекс розташований в преміальній локації — Центральному парку міста.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери на ринку новобудов? В чому його унікальність? ЖК City Park — це новий формат сучасного заміського житла для тих, хто прагне жити у гармонії із собою та природою. У назві житлового комплексу City Park закладено основні переваги проєкту: вдала локація та оточення.

Які передові технології застосовувалися при будівництві ЖК? Чи враховувався позитивний досвід інших країн? Девелопер Синергія створював житловий комплекс City Park на основі стандартів Синергії: затишний двір-парк з продуманою навігацією, сучасні дитячі майданчики, виразні фасади, просторі під'їзди на рівні землі, квартири з готовим оздобленням і великими вікнами. А також тут буде власна обслуговуюча компанія з якісним сервісом.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? Для розвитку найменших жителів проєктується дитячий садок та сучасні ігрові майданчики. Комплекс розташований в розвиненому районі міста, тому до школи, садочків, мережевих ресторанів, фітнес-клубу, супермаркетів, медичного центру — рукою подати.