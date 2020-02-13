Абонемент №6. “Музика для струнних”. Дмитро Удовиченко (скрипка)

21 лютого у Національній філармонії України у рамках абонементу «Музика для струнних» виступить скрипаль Дмитро Удовиченко у супроводі філармонійного симфонічного оркестру під орудою Ігоря Палкіна. Звучатимуть твори класиків ХІХ століття – француза Гектора Берліоза та німця Йоганнеса Брамса.

Зокрема, єдиний скрипковий концерт Йоганнеса Брамса написано 1878 року. Концерт присвячено відомому скрипалю Йозефу Іоахіму. Це один із найбільш віртуозних творів скрипкового репертуару. Ганс фон Бюлов, порівнюючи цей концерт Брамса із популярним скрипковим концертом Бруха, жартував, що концерт Бруха написано «для скрипки», а концерт Брамса – «проти скрипки». Партію соло у київському концерті виконає молодий скрипаль-віртуоз Дмитро Удовиченко, якому лише 21 рік.

Дмитро Удовиченко навчається музиці від п’яти років. У шість років розпочав навчання в Харківській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті під керівництвом Людмили Вареніної. 2013 року він був прийнятий у клас професора Бориса Гарлицького у Folkwang Universität der Künste (Ессен, Німеччина). 2016 року розпочав навчання на бакалавраті у тому ж університеті. Дмитро – стипендіат Leonidas Kavakos LKM scholarship та благодійного фонду VERE MUSIC FUND. Дмитро Удовиченко брав участь у майстер-класах таких професорів, як Борис Гарлицький, Наталія Боярська, Ольга Пархоменко, Дмитро Ситковецький, Сергій Островський, Анна Чумаченко, Леонідас Кавакос, Крістіан Тетцлафф.

Дмитро є переможцем багатьох міжнародних музичних конкурсів. Він отримав головні призи на Міжнародному конкурсі Леопольда Ауера (Росія), на V Міжнародному конкурсі скрипалів імені Яші Хейфеца 2017 (Литва) та Гран-прі на 2018 Andrea Postacchini Competition (Італія). 2018 року музикант отримав Другу премію, Приз глядацьких симпатій та Приз інтернет-спільноти на Міжнародному конкурсі скрипалів Йозефа Йоахима (Німеччина).

Дмитро Удовиченко грав на скрипці Pietro Guarneri 1702 року, наданій Villa Musica Rheinland-Pfalz Foundation. Нині музикант грає на скрипці Giovanni Battista Guadagnini, яка надана фондом Franz Behrens Stiftung.

Абонемент № 6 «МУЗИКА ДЛЯ СТРУННИХ». Дмитро УДОВИЧЕНКО (скрипка)

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України (диригент – Ігор Палкін)

Програма:

Й. Брамс – Концерт для скрипки з оркестром ре мажор, тв. 77

Г. Берліоз – «Фантастична симфонія» («Епізод із життя артиста») до мажор, тв. 14

Вартість квитків – 80-400 грн.

Квитки онлайн