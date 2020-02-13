Ларрі Нікель – Реквієм Миру. Київський симфонічний оркестр і хор

20 лютого у Національній філармонії України відбудеться концерт пам’яті Героїв Небесної сотні.

«Реквієм миру» вшановує постраждалих мирних жителів цього світу, які потрапили під перехресний вогонь армій ворогуючих країн. Це – міжнародний заклик до прощення та примирення.

«Реквієм миру» сучасного канадського композитора Ларрі Нікеля створено для хору, солістів і камерного оркестру. Він складається із 16 частин (псалмів, літургійних текстів і поезій), де тексти 13-тьма різними мовами, включаючи арабську, іврит, перську (фарсі), голландську, німецьку, французьку, грецьку, латинську, китайську, російську, шведську, японську та англійську мови.

Ларрі Нікель

Ларрі Нікель (1952 р.н.) – канадський композитор, диригент, музичний видавець і співак, що працює переважно у царині хорової музики. Написав і аранжував сотні композицій для хорів. Він є запрошеним диригентом та членом журі музичних фестивалів. Композитор навчався в Колумбійському біблійному коледжі, Університеті Британської Колумбії та Університеті Летбриджа. 1983 року він отримав ступінь магістра музики в Університеті Західного Вашингтона.

1990 року Ларрі Нікель та диригент Тоні Фанк заснували Менонітський камерний хор Західного узбережжя. Колектив записав 13 компакт-дисків за участю таких зірок, як Едіт Вінс та Бен Хеппнер. На цих CD – понад сто композицій Ларрі. Кошти, отримані від продажу компакт-дисків (майже мільйон доларів), були подаровані благодійній організації «Communitas Supportive Care Services», яка опікується людьми, що мають розумові проблеми.

2003 року Нікель почав працювати над докторською дисертацією. Він здобув ступінь доктора музичних мистецтв (DMA) за спеціальністю «композиція» 2007 року. Він навчався у Стефана Чатмена, Дороті Чанг та Кейт Хемел. Його дисертація передбачала також написання Реквієму на тринадцяти мовах. Прем’єра «Реквієму миру» відбулася в Чань – Центрі виконавських мистецтв у грудні 2005 року за участю 330 музикантів під керівництвом Брюса Пуллана.

2010 року Ларрі став власником і співредактором (разом з Діаною Лумер) видавництва хорової музики «Cypress» («Кіпарис»). Твори композитора опубліковано видавництвом Оксфордського Університету, видавництвами «G. Schirmer», «Shawnee Press», «Pavane Publishing», «Morton Music», «Cypress Choral Music», «Класика» і «Канадська Міжнародна Музика».

ЛАРРІ НІКЕЛЬ – РЕКВІЄМ МИРУ для хору, солістів і камерного оркестру

Київський симфонічний оркестр і хор (диригент – ВІКТОРІЯ КОНЧАКОВСЬКА)

Вартість квитків – 70-350 грн.

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