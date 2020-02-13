BezBid: онлайн сервіс інтернет-гігієни країни проти кіберзлочинності

За даними Національного Банку України в Україні налічується 42,6 мільйона тримачів платіжних карт. Що забезпечує вашу кібербезпеку, як користувачів сьогодні?

Онлайн-сервіс BezBid версія якого вже успішно функціонує в українському сегменті Інтернет. Це безкоштовний сервіс для громадян України, які хочуть убезпечити своє перебування в мережі.

В наш час сайти стали обов’язковою умовою існування, вони створюються у величезних кількостях, при цьому досить часто з метою крадіжки особистих даних, зокрема платіжних систем, коштів або потрібних даних.

BezBid розроблений як ефективний інструмент для поширення знань з кібергігієни для інтернет-користувачів. Команда BezBid переконана, що кібергігієна - основа кібербезпеки країни.

Цiлi та завдання проекту

Цифровий сервіс виявляє та розкриває природу тіньових сайтів. З цією метою він перевіряє web-ресурс на вразливість, реєстраційні дані, справжність, законність, ніші ресурсу, а також виявляє клоакинг в режимі онлайн.

Наразі зарубіжні та вітчизняні інституції не мають відкритих для користувачів інструментів, які пропонує команда засновників BezBid.

Пересічний громадянин країни читає лиш в новинах про те як все нові і нові експерти публікують звіти про кібербезпеку, але жодна з організацій не дає відкритого доступу до своїх інструментів кібергігієни.

Можливості ресурсу:

Інформація про домен. При порушенні будь-якого закону (в т.ч. закону про медіа) у BezBid є інформація про IP-адреси, реєстратора домену, хостера, що допоможе знайти порушників і притягнути до відповідальності.

Історія домену. Ресурс надає можливість бачити всю історію (на кого і коли переоформлювався домен), хто був власником домену в певний період часу. Якщо кіберзлочин був вчинений та власник сайту з метою уникнення відповідальності змінив дані whois, наш сервіс покаже всю історію змін.

Наявність SSL сертифікату. 36% українців регулярно роблять покупки в інтернеті. Велика частка з них стають жертвами хакерів. Хакери через незахищеність сайтів крадуть дані користувачів (ПІБ, платіжні дані тощо). SSL є невід’ємною складовою кібербезпеки, вдосконалення якої є великим пунктом у стратегії державних органів.

Віруси. Наявність на сайті вірусів також може призвести до випадків інтернет-шахрайства.

Стоп Слова. Завдяки стоп-словам система зможе проводити пошук сайтів, що займаються реалізацією незаконних товарів та сервісів (наркотики, зброя казино чи виявлення агресії Російської Федерації проти України).

Перевірка на клоакінг. Клоакінг - ще один шлях незаконного отримання персональних та платіжних даних користувачів, також за допомогою клоакінгу злодії росповсюджують товари обдуривши Google.

Перевірка на редіректи. Фішинг - редіректи реалізовуються з метою перенаправлення коритувачів на сторонні сайті.

Авторитет домена. Демонструє рівень довіри до сайту.

Основною метою кіберзлочинів є отримання персональних даних, паролів, інформації про банківські рахунки та іншої особиста інформації.

Отже BezBid пропонує відкрите рішення з:

Поширення знань для інтернет-користувачів;

Захист споживачів у кіберпросторі;

Вдосконалення сфери кіберзахисту;

Створення безпечних умов для інтернет-споживачів у кіберпросторі;

Мінімізація випадків інтернет-шахрайства;

Пошук нових технологій у глобальному кіберпросторі;

Виявлення ресурсів з нелегальними товарами та послугами.

Функціональними можливостями бета-версії сервісу BezBid є перевірка інтернет-ресурсів на захищеність даних користувачів: а саме наявність сертифікату SSL, історія сайту та доменного імені, наявність вірусів на сайті, клоакінг, редіректи, перевірка сайту в базі заборонених сайтів, наявність 18+ інформації тощо. Для поширення знань інтернет-користувачів кібербезпеці в розділі

Розділ “Енциклопедія” постійно публікує матеріали, які зроблять досвід користування веб-сайтами безпечним.

Автором сервісу BezBid є Громадська Організація “З захисту споживачів у кіберпросторі” , членами якої є експерти в галузі кіберзахисту Стояновський Кирило, Веремейчук Володимир, Євген Забарило, Наталія Литвинова та інші.

Перевірити сайт, що вас цікавить, а також прийняти участь в бета-тестуванні сервісу BezBid можна за посиланням: bezbid.com. Відгуки про сервіс та пропозиції щодо його розвитку приймаються на електронну адресу: bezbid.com@gmail.com .

У 2020 році кожен українець має можливість зробити свій вклад у безпечне майбутнє свого середовища життя. Кіберзлочинність в умовах глобалізованої сучасності є великим цивілізаційним викликом. Боротьба з глобальним агресором організованою кіберзлочинністю є вагомою частиною стратегій захисту громадян та критичних інфраструктур держави. В свою чергу, Україна має можливість стати першою ланкою майбутньої системи захисту безпеки у кіберпросторі в умовах цивілізаційної глобалізації.