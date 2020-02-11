Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року-2019» в номінації «міський голова року»

Анатолій БОНДАРЕНКО

Черкаський міський голова

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Масштабне будівництво та ремонт доріг в місті. Відкриття експозиції для копитних тварин «Олені і зубри» в Черкаському зоопарку, аналогів якої немає в усій Україні. Оновлення інфраструктури черкаських парків та скверів, зокрема встановлення в парку Сосновий бір Колеса огляду, яке не функціонувало більше 10 років.

Ваше життєве кредо: Ніколи не зупинятись на досягнутому.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мрія мого дитинства – стати військовим.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя нездійснена поки що мрія - написати картину.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це встигнути. Встигнути зробити багато добрих справ на користь громади та України.

Ваш улюблений афоризм? «Ти ніколи не пройдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятися, щоб кинути камінь у кожну собаку, яка на тебе гавкає» (сер Вінстон Черчилль).

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Його людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Колишній мер Нью –Йорка Рудольф Джуліані.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? На мою думку, найголовніша і найглобальніша проблема усіх міст – це культура поводження з побутовими відходами та утилізація сміття.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах. Тому що найголовніших в житті речей не купиш.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... зроблю неможливе».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Своєму котові Фернандіньйо.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Надмірна емоційність. Інколи це дійсно стає проблемою.

Чи є у Вас улюблена книга? Із зарубіжної літератури - це повість Річарда Баха «Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон», з української – роман «Троща» мого земляка, товариша і наставника Василя Шкляра.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Іменем своєї матері.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звісно, що на Черкащину. В саме її серце – до Холодного Яру, місце сили української нації.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення – четверо моїх дітей. А помилився в кількох людях, яким довіряв.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Зустрічі з друзями дитинства та юності.

Сергій НАДАЛ

Міський голова м. Тернопіль

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році:

Тернопіль став першим обласним центром в Україні, який завершив процедуру приєднання навколишніх сіл у територіальну громаду. До міста приєдналися 4 сільські ради або 8 населених пунктів. Всі мешканці Тернопільської МТГ отримують пільги та соціально-необхідні послуги на рівні з тернополянами. Транспортна реформа: Ми першими в Україні на практиці впровадили транспортну реформу. Ввели повноцінний «електронний квиток». Пільгові категорії пасажирів отримали персоніфіковану «Соціальну карту тернополянина» і повноцінно користуються пільгами на транспорті. Вирішення проблеми сміття: У Тернополі запрацювала сміттєсортувальна лінія - приймає 120-150 тонн. відходів щодня. У підрядній компанії «ЕКО-ЛІДЕР Т», яка займається сортуванням та переробкою сміття, вивчили європейську практику і впровадили технології переробка відходів на нові товари. Електронні сервіси: Сервіс «Ternopil. Rada4you», Сіті-бот «Назар», Онлайн-черги до школи та у дитсадочки, Реєстр громади, Реєстр комунального майна; Електронна петиція; Громадський бюджет, Відкритий бюджет; система публічних закупівель ProZorro, Е-медицина, Електронний документообіг, Е-транспорт, Оплата за житлово-комунальні послуги. WEB-камери, Інтерактивна карта ремонтів Тернополя, Інтерактивна карта Реєстру комунального майна Тернополя.

Ваше життєве кредо: Його озвучив митрополит Андрей Шептицький: «Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україною».

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Для мене успіх – це вдячне слово та підтримка тернополян.

Ваш улюблений афоризм? Не побоюся бути банальним. Але ще з дитинства дію за принципом: «Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні». Це правило дозволяє бути добрим школярем, студентом, успішним працівником та керівником.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Тернополянами. Вони дуже працьовиті, креативні та відповідальні.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Зупинка децентралізації. Незважаючи на всі розмови про процес децентралізації, що має дати містам більшу фінансову та ресурсну силу, реально ми маємо зворотну ситуацію.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Перфекціонізм. Я маю високі вимоги до себе й до підлеглих. Подекуди це шкодить.

Чи є у Вас улюблена книга? З великою цікавістю читаю біографії та спогади великих людей. Нещодавно прочитав спогади Генрі Форда: «Моє життя та робота». Вразили мене спогади Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: люблю подорожувати із сім'єю в горах. Люблю наше Прикарпаття, Закарпаття і Карпати. Ще з дитинства займався плаванням, у вільний час люблю грати у футбол, а зараз у своєму графіку намагаються виділити декілька годин у тиждень на тренажерний зал.

Андрій РАЙКОВИЧ

Міський голова м. Кропивницький

Три головні події 2019 року за Вашою версією: Головною подією року для всіх, звісно, стало обрання нового президента та парламенту, пов’язані очікування та перестороги, а для міського голови - форсмажор. Треба налагоджувати співпрацю з новим урядом, офісом президента, нардепами – вирішувати системні проблеми, залучати зокрема й державні гроші, щоб будувати, ремонтувати, утримувати…

Для мене особисто 2019 став роком реалізації знакових для транспортного сполучення Кропивницького інфраструктурних проєктів, наймасштабніший – так звана арка на вулиці Левитського. Разом з «Укрзалізницею» та підрядниками провели масштабну роботу – зупиняли рух потягів, розбирали мости, зрізали тисячі кубометрів землі, заливали не менше бетону, монтували сучасні металоконструкції, будували нові дороги.

Нарешті, якраз під новий рік «Рейтинг міст України» визнав Кропивницький другим в Україні за зручністю для пасажирів громадського транспорту.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети:

Порядність. Будь яка робота повинна бути до вподоби чим би не займався. Мати мету, без неї неможливо досягати жодного результату. Від простого до складного, а не навпаки. Вимогливість. Професіоналізм.

Бути сьогодні успішним – це… Бачити плоди своєї праці, відчувати ефект. Успіх - унікальна можливість результативності, користі від діяльності.

Ваш улюблений афоризм? Керуючі діють за правилами, лідер діє правильно - Уоррен Бенніс, гуру лідерства.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Наше місто невелике, але з високою концентрацією талановитих людей, які реалізують свої здібності у дуже різних напрямках. Виходячи в середмістя, буквально в межах кварталу можна зустріти відомого архітектора, хореографа, художника, промисловця, ресторатора, поета, театрала... Це надихає, створює властивий лише Кропивницькому креативний мікроклімат, свій неповторний колорит.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Проблеми можуть бути економічними, організаційними, навіть історичними, дуже різними для кожного конкретного міста. Спільною, нагальною для усіх чи принаймні більшості є, наприклад, потреба у модернізації інженерних мереж. Теплозабезпечення, водопостачання, каналізація. Самотужки міста зі значним багатоповерховим фондом не зможуть вирішити це питання, треба державна політика.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... і ми збудуємо місто нашої мрії разом».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Я занадто амбіційний.

Чи є у Вас улюблена книга? «Як гартувалася сталь» Миколи Островського.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Мені багато чого вдалося досягнути. Я посадив дерево, збудував будинок, виховав дітей, створив півтори тисячі робочих місць, був обраний міським головою, далі буде. Як і всі, робив помилки. Найбільшої, мабуть, не зробив, тому все вдалося.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Люблю активний відпочинок. Граю у волейбол, катаюсь на гірських лижах, люблю й на бігових пройтися по снігу. Порибалити влітку. Для мене гарний відпочинок - побути в колі друзів, рідних та близьких, з дітьми та онуками.