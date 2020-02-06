Піаніст Йожеф Ермінь. Ансамбль "Київські солісти"

13 лютого у Національній філармонії України відомий український піаніст Йожеф Ермінь виконає сольну партію у двох концертах для фортепіано та струнних. Так, у супроводі Національного камерного ансамблю «Київські солісти» (диригент – Ігор Пучков) звучатимуть твори Альфреда Шнітке та Ігоря Щербакова.

Піаніст Йожеф Ермінь народився в Ужгороді, навчався у Львівській консерваторії імены Миколи Лисенка (клас М. Крушельницької) і в Московській консерваторії ім.П.І.Чайковського (клас Є. Малініна). Завідує кафедрою спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.

Народний артист України, піаніст Йожеф Ермінь виконує музику від бароко до сучасності. Виступав в Україні, Росії, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Бельгії, США і Канаді, брав участь у численних радіо- та телевізійних записах. Останнім часом все більше зосереджується на інтерпретації музики ХХ століття. Лауреат премії ім. Левка Ревуцького за пропагування сучасної музики в Україні (1993), премії С. Людкевича.

Піаніст Йожеф Ермінь бере постійну участь у численних проєктах у Польщі. Серед них престижні фестивалі: «Варшавська осінь», «Варшавські музичні зустрічі», «Музика в старому Кракові», Фестиваль краківських композиторів, Фестиваль Лютославського і Фестиваль Нікодимовича в Любліні. Його запис «Курпівських пісень» Кароля Шимановського для сопрано і фортепіано, здійснений спільно з Ольгою Пасічник для студії Musicon, отримав 1998 року фонографічну нагороду «Фридерик 97» у номінації сольної музики.

Йожеф Ермінь

Цього вечора також звучатиме і стилізований під барокову сюїту, твір «Із часів Гольберга» класика ХІХ століття, норвежця Едварда Гріга. Цікавим є факт створення цього твору. Так, 1884 року Скандинавські країни святкували 200-річчя Гольберга. Гріг також створив кантату та сюїту. Від початку сюїта була у версії для фортепіано, яку композитор виконав особисто під час урочистих подій. Через рік він написав й оркестровий варіант, але лише для струнних. Едвард Гріг не копіював стиль XVIІ-XVІІI століть. Він взяв модель старовинної сюїти, але трактував її вільно.

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (диригент – Ігор Пучков).

Соліст – Йожеф Ермінь (фортепіано)

Програма:

І. Щербаков – Концерт № 1 для фортепіано з оркестром

А. Шнітке – Концерт для фортепіано і струнних, тв. 136

Е. Гріг – Сюїта у старовинному стилі «Із часів Гольберга»

Ф. Шуберт – Квартет ре мінор «Дівчина і Смерть» (авторське перекладення для струнних), тв. 810

Вартість квитків – 70-350 грн.

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