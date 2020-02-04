ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран (додається).

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

14 січня 2020 року

№ 439-IX

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Заява Верховної Ради України

у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран

8 січня 2020 року в районі міжнародного аеропорту Тегерана (Ісламська Республіка Іран) бойовою ракетою збройних формувань Ісламської Республіки Іран був збитий пасажирський літак рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого знаходилися 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту літака, загинули. Серед загиблих - 11 громадян України, а також громадяни Ісламської Республіки Афганістан, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ісламської Республіки Іран, Канади та Королівства Швеція.

Верховна Рада України висловлює глибокі і щирі співчуття родинам та близьким усіх загиблих, парламентам держав, громадяни яких стали жертвами катастрофи 8 січня 2020 року, та колективу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у зв’язку з втратою колег, високий професійний рівень яких не викликає жодного сумніву.

Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака і загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.

Верховна Рада України наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

Трагедія, що сталася в небі над Тегераном, привернула увагу до наявних системних проблем в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ісламської Республіки Іран, які потребують ретельного вивчення та вирішення.

Верховна Рада України закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення всіх винних, їх належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною всіх компенсаційних виплат.

Верховна Рада України закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів для своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібним трагедіям у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні і технічні механізми.

Верховна Рада України звертається до органів державної влади України із закликом повною мірою інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи.