ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки

Верховна Рада України постановляє: Угоду про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, підписану 3 листопада 2018 року в м. Стамбул, яка набирає чинності з моменту одержання останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, ратифікувати (додається). Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ м. Київ 14 січня 2020 року № 451-IX