«Ольга Чубарева (сопрано). Симф. оркестр Вінницької філармонії»

8 лютого у Національній філармонії України виступить відома українська співачка Ольга Чубарева у супроводі симфонічного оркестру Вінницької обласної філармонії під орудою диригента Георгія Куркова. Зокрема, звучатимуть популярні фрагменти із опер італійських та французьких композиторів-класиків – Вінченцо Белліні, Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Жюля Массне, Жака Оффенбаха й не лише.

Ольга Чубарева – лауреатка близько десяти міжнародних і національних конкурсів, зокрема володарка спеціального призу від Ірини Архипової на Міжнародному конкурсі вокалістів ім. М. Глінки в м. Самара та Міжнародної літературно-мистецької премії імені Г. Сковороди; стипендіатка Вагнерівського фестивалю у Байройті 1998 року; професор кафедри постановки голосу Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Народна артистка України Ольга Чубарева має імідж універсальної, різносторонньої співачки, що, із одного боку, охоплює репертуар від Баха до Шенберга, від джазу до естрадної пісні, а з іншого – не боїться експериментувати із різними стилями й жанрами, тим самим дивуючи аудиторію, постаючи перед нею в різних амплуа.

Вартість квитків – 70-350 грн.

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