30 січня у Національній філармонії України відбудеться концерт із назвою «Діалог закоханих» («Dialog der verliebten»). Звучатиме музика класиків – Крістофа Віллібальда Глюка, Вольфганга Амадея Моцарт та Фелікса Мендельсона-Бартольді.

Цього вечора із фрагментів опер «Орфей і Еврідіка» К. В. Глюка та «Ідоменей» В. А. Моцарта складеться діалог тих закоханих, які є головними персонажами в кожному із цих творів – Орфея й Еврідіки, Ідаманта й Ілії. Програму концерту доповнить мендельсонівський Концерт для двох фортепіано, де партії фортепіано виконає подружня пара.

"Kiev Piano Duo"

Тетяна Журавель

Марія Березовська

Солістами цього вечора будуть фортепіанний дует «Kiev Piano Duo» – Олександра Зайцева, Дмитро Таванець, а також – співачки Тетяна Журавель та Марія Березовська. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» виступить під орудою Богдана Шведа (Швейцарія).

«DIALOG DER VERLIEBTEN» («Діалог закоханих»)

Вартість квитків – 80-400 грн.

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