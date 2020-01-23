“Діалог закоханих” (“Dialog der verliebten”)

“Діалог закоханих” (“Dialog der verliebten”)

Укрінформ

30 січня у Національній філармонії України відбудеться концерт із назвою «Діалог закоханих» («Dialog der verliebten»). Звучатиме музика класиків – Крістофа Віллібальда Глюка, Вольфганга Амадея Моцарт та Фелікса Мендельсона-Бартольді.

Цього вечора із фрагментів опер «Орфей і Еврідіка» К. В. Глюка та «Ідоменей» В. А. Моцарта складеться діалог тих закоханих, які є головними персонажами в кожному із цих творів – Орфея й Еврідіки, Ідаманта й Ілії. Програму концерту доповнить мендельсонівський Концерт для двох фортепіано, де партії фортепіано виконає подружня пара.

                                                                                                                     "Kiev Piano Duo"

Тетяна Журавель

Тетяна Журавель

Марія Березовська

Марія Березовська

Солістами цього вечора будуть фортепіанний дует «Kiev Piano Duo» – Олександра Зайцева, Дмитро Таванець, а також – співачки Тетяна Журавель та Марія Березовська. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» виступить під орудою Богдана Шведа (Швейцарія).

«DIALOG DER VERLIEBTEN» («Діалог закоханих»)

Вартість квитків – 80-400 грн.

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