Станкович, Шостакович, Дворжак, Національний симфонічний оркестр України

22 січня у Національній філармонії України за участю Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (художній керівник і головний диригент – Володимир Сіренко) звучатиме музика класиків ХІХ та ХХ століть – Антоніна Дворжака, Дмитра Шостаковича, та сучасного українського композитора Євгена Станковича.

2020 рік – рік і Бориса Лятошинського, якому 3 січня було би 125... Він – сучасник Дмитра Шостаковича. Кожен із них мав власний і творчий, і життєвий шляхи. Обидва відчули на собі «тиск» епохи… Але, незважаючи на історичні умови, залишились вірними собі. Можливо, саме тому їхня музика вплинула на формування майже всіх молодших композиторів, зокрема, й на Євгена Станковича.

Цього вечора звучатиме «Новела для флейти, кларнета і струнного оркестру» Євгена Станковича. Солістами виступлять – Мирослава Сіренко (флейта), Юрій Набитович (кларнет) та Артем Полуденний (віолончель).

Мирослава Сіренко

Юрій Набитович

Артем Полуденний

На думку молодого, але вже відомого, віолончеліста Артема Полуденного, Перший віолончельний концерт Шостаковича – це, насамперед концентрат емоцій, думок, переживань людини, яка жила та творила в середині ХХ століття: «Ця музика розкриває душевну боротьбу, сповнена трагічних роздумів, але й надії та внутрішнього світла. Вона нікого не залишить байдужим».

Програму концерту доповнить «трагічна» Сьома симфонія чеха Антоніна Дворжака, завершена 1885 року, тобто майже 135 років тому…

Програма:

Є. Станкович – Новела для флейти, кларнета і струнного оркестру

Д. Шостакович – Концерт № 1 для віолончелі з оркестром мі-бемоль мажор, тв.107

А. Дворжак – Симфонія № 7 ре мінор, тв. 70

Вартість квитків – 80-400 грн.

Квитки онлайн