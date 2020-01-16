Станкович, Шостакович, Дворжак, Національний симфонічний оркестр України

Станкович, Шостакович, Дворжак, Національний симфонічний оркестр України

Укрінформ

22 січня у Національній філармонії України за участю Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (художній керівник і головний диригент – Володимир Сіренко) звучатиме музика класиків ХІХ та ХХ століть – Антоніна Дворжака, Дмитра Шостаковича, та сучасного українського композитора Євгена Станковича.

2020 рік – рік і Бориса Лятошинського, якому 3 січня було би 125... Він – сучасник Дмитра Шостаковича. Кожен із них мав власний і творчий, і життєвий шляхи. Обидва відчули на собі «тиск» епохи… Але, незважаючи на історичні умови, залишились вірними собі. Можливо, саме тому їхня музика вплинула на формування майже всіх молодших композиторів, зокрема, й на Євгена Станковича.

Цього вечора звучатиме «Новела для флейти, кларнета і струнного оркестру» Євгена Станковича. Солістами виступлять – Мирослава Сіренко (флейта), Юрій Набитович (кларнет) та Артем Полуденний (віолончель).

Мирослава Сіренко

Мирослава Сіренко

Юрій Набитович

Юрій Набитович

Артем Полуденний

Артем Полуденний

На думку молодого, але вже відомого, віолончеліста Артема Полуденного, Перший віолончельний концерт Шостаковича – це, насамперед концентрат емоцій, думок, переживань людини, яка жила та творила в середині ХХ століття: «Ця музика розкриває душевну боротьбу, сповнена трагічних роздумів, але й надії та внутрішнього світла. Вона нікого не залишить байдужим».

Програму концерту доповнить «трагічна» Сьома симфонія чеха Антоніна Дворжака, завершена 1885 року, тобто майже 135 років тому…

Програма:

Є. Станкович – Новела для флейти, кларнета і струнного оркестру

Д. Шостакович – Концерт № 1 для віолончелі з оркестром мі-бемоль мажор, тв.107

А. Дворжак – Симфонія № 7 ре мінор, тв. 70

Вартість квитків – 80-400 грн.

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