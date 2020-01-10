Програма енергозбереження IQ energy та «теплі» кредити: як встановити пластикові вікна з компенсацією?

Питанням енергозбереження в Україні приділяється велика увага в останні роки. За цей час створені дві програми підтримки для населення, які дають змогу отримати компенсацію на покупку енергоефективного обладнання.

«Теплі» кредити

Урядова програма «теплих» кредитів працює в Україні вже декілька років. Відповідно до цієї програми передбачено часткове відшкодування з державних грошей кредиту на енергоефективні заходи і обладнання для приватних та багатоквартирних будинків.

Енергозберігаючі віконні конструкції підпадають під цю програму. Фізична особа (власник квартири чи приватного будинку) може отримати компенсацію 35% кредиту (не більше 14000 грн) на енергозберігаючі вікна компанії. Віконні конструкції повинні мати двокамерний енергозберігаючий склопакет. Такі вікна можна замовити на сайті компнаії Вікна Німеччини

Також ОСББ чи ЖБК можуть звернутися за наданням «теплого» кредиту на заміну вікон в загальних приміщеннях багатоквартирного будинку. Для ОСББ відшкодування кредиту в розмірі 40% ( не більше 14000 грн на одну квартиру) на всі загальнобудинкові енергоефективні заходи.

Для того, щоб отримати «теплий» кредит, необхідно звернутися до уповноваженого банку. Видавати «теплі» кредити може Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, та Укргазбанк.

Звертаючись в банк, необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код громадянина України, довідку про доходи за півроку, рахунок-фактуру на енергоефективне обладнання чи матеріали (видається магазином). Умови кредитування слід уточнити в конкретному банку, до якого Ви звернулись.

Наразі видачу «теплих» кредитів для фізичних осіб призупинено, оскільки вичерпано бюджет. Кредити видаються лише для ОСББ чи ЖБК.

IQ energy

Програма енергозбереження розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку. Суть даної програми в тому, що клієнт може купити енергоефективні товари в кредит, і потім отримати грошову компенсацію у розмірі 35%.

Державні банки партнери даної програми: УкрСиббанк та Райффайзен Банк Аваль. Для того, щоб стати учасником програми, Ви повинні бути громадянином України віком від 21 року. Перш ніж звертатись до банків партнерів програми, слід отримати в магазині рахунок-фактуру на товар.

На сайті програми IQ energy Ви можете ознайомитись з каталогом товарів, які підпадають під програму, та критеріями вимог до них. Серед товарів є теплоізоляційні матеріали для стін, підлоги, даху; вікна та балконні конструкції; теплові насоси; котли; рекуператори; лічильники тепла; сонячні батареї; вхідні двері; опалювальні пристрої.

Так для віконних конструкцій критеріями енергоефективності для території України є: коефіцієнт теплопередачі не менше 0,75 м²K/Вт, склопакет не менше двох камер, пластиковий профіль не менше 70 мм (5 камер), товщина сендвіч-панелей при непрозорому заповненні не менше 32 мм.

Окрім цих програм на державному рівні, запроваджена програма часткового відшкодування коштів на придбання енергоефективного обладнання та проведення енергозберігаючих заходів для житлового багатоквартирного фонду на місцевому рівні, тобто відшкодування відбувається з місцевих бюджетів.