«Хіндеміт, Вайнберг. Київський камерний оркестр»

18 січня у Національній філармонії звучатиме музика ХХ та ХХІ століть у виконанні легендарного Київського камерного оркестру під орудою Наталії Пономарчук.

8 грудня 2019 року йому було би 100… Дмитро Шостакович називав його одним із найвидатніших митців ХХ століття. На творчість піаніста й композитора Мечислава Вайнберга (1919-1996) саме музика Шостаковича мала великий вплив. За словами Гідона Кремера, камерні симфонії Мечислава Вайнберга – це «найбільш особистісні відображення великого композитора на власне життя і життя його покоління, як щоденник найбільш драматичних періодів XX століття». Камерна симфонія №4 для струнного оркестру та кларнета – один із останніх творів Мечислава Вайнберга, створена ним 1992 року. Кожна із його камерних симфоній розвиває теми ранніх творів і ставить їх в новий контекст, а четверта не є винятком. Цього разу соло виконає кларнетист Томас Мазур.

Томас Мазур

Сучасником Шостаковича є й німецький класик ХХ століття – Пауль Хіндеміт (1895-1963), якому цього року було би 125. Сьогодні найбільш популярним твором Пауля є його «Траурна музика», написана 1936 року. Хіндеміт був альтистом і готувався до концерту на BBC. Але в цей час помер англійський король Георг V. Із цього приводу композитор написав невелику п’єсу для альта та струнних і виконав її в той же день.

Цього вечора солістом виступить Андрій Чоп (альт).

Андрій Чоп

І твори Пауля Хіндеміта виконував чеський композитор та піаніст, єврейського походження Ервін Шульгофф (1894-1942). Він був блискучим піаністом і композитором, за що й отримав кілька премій. У творчості цікавився всіма сучасними тенденціями, зокрема, дадаїзмом. Також він одним із перших європейських композиторів став активно використовувати джаз у симфонічній музиці. 1941 року Шульгоф подав прохання про громадянство в Радянському Союзі, отримав дозвіл і візу, але не встиг виїхати. На другий день війни був заарештований, а 1942 року помер у концтаборі від туберкульозу… Цього разу звучатиме «Серенада» для струнного оркестру, що написана в ранній період творчості Ервіна Шульгоффа.

Вартість квитків – 80-400 грн.

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